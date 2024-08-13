قرر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، حسم موقف السنغالي ساديو ماني مع الفريق خلال الموسم المقبل، في ظل التقارير التي صدرت الأيام الماضية وربطت اللاعب بإمكانية الرحيل إلى الاتحاد.

وخلال تواجده في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النصر والتعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، الذي يجمع الفريقين، مساء الأربعاء، قال كاسترو: "ماني مستمر مع الفريق وسيعمل من أجل تسجيل الأهداف وتحقيق الانتصارات، لم نفكر بالاستغناء عنه، هو لاعب مهم وأساسي معنا".

ورد كاسترو على الانتقادات التي طالت الفريق بسبب خسارة عدة مباريات ودية خلال المعسكر الإعدادي، قائلا: "النتائج السلبية لا تعكس مدى العمل الجاد الذي قمنا به خلال الفترة الماضية، أعتقد أننا قمنا بعمل جيد تحضيرا للموسم الجديد".

وعن إمكانية مشاركة البرازيلي أندرسون تاليسكا ضد التعاون، أوضح: "اللاعب ابتعد عن الملاعب لفترة طويلة، وتعرض بعد ذلك لإصابة في المعسكر، لذلك يجب علينا التريث ومعرفة رأي الجهاز الطبي قبل اتخاذ قرار مشاركته".

وأوضح: "في الموسم الماضي تلقينا أهدافا كثيرة، والدفاع مهمة تقع على عاتق جميع الفريق، سنحاول في هذا الموسم استقبال أهداف أقل".

ويشارك النصر في كأس السوبر بصفته وصيف الدوري والكأس، خلف الهلال، بينما جاء التعاون مستفيدًا من احتلال المركز الرابع في الدوري.

ويضرب الفائز من هذه المباراة موعدًا مع بطل موقعة الهلال والأهلي المقرر إقامتها مساء الثلاثاء، في المواجهة النهائية يوم السبت الموافق 17 أغسطس الجاري.

وتعد بطولة السوبر بمثابة البداية الحقيقية للموسم الجديد 2024-2025، الذي يُنتظر أن يشهد منافسة شرسة في دوري روشن السعودي للمحترفين، المقرر انطلاقه يوم 22 أغسطس الجاري.