تقرير: توخيل يطالب بايرن ميونخ بالتعاقد مع عثمان ديمبلي
ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ طلب من إدارة النادي البافاري التعاقد مع الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي من برشلونة.
وبحسب الصحيفة فإن المدرب الألماني يريد تعويض رحيل ساديو ماني المحتمل لأسباب تأديبية.
وجدد برشلونة عقد عثمان ديمبلي الصيف الماضي حتى يونيو 2024، لكن قيمة فسخ عقد الجناح الفرنسي تبلغ 50 مليون يورو.
وسبق أن لعب ديمبلي تحت قيادة توخيل في بروسيا دورتموند، قبل أن ينضم إلى برشلونة صيف العام 2017 في صفقة مكلفة لخزينة النادي الكتالوني.
في المقابل يحاول برشلونة تجديد عقد ديمبلي البالغ من العمر 25 عاما.
وذكرت صحيفة "سبورت" أن ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة يريد تجديد عقد ديمبلي قبل رحيله عن منصبه.
وأكدت الصحيفة أن إدارة برشلونة اجتمعت قبل أيام قليلة مع وكيل ديمبلي وأوضحت له أن اللاعب يمثل أمرا مهما للنادي.
كما أكد الوكيل أن ديمبلي يريد الاستمرار مع برشلونة لسنوات عديدة، لكن برشلونة صارم للغاية بشأن الحد الأقصى للراتب، ولكن من المحتمل أن يكون هناك تحسن في عقد ديمبلي خلال السنوات القليلة المقبلة.
ويفكر ماتيو أليماني في تمديد عقد ديمبلي لعام أو عامين إضافيين، على أن تبقى قيمة فسخ العقد منخفضة، للسماح برحيل اللاعب حال أراد ذلك.
ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن فكرة برشلونة هي ألا يدخل ديمبلي العام الأخير في عقده دون أن يجدد كما حدث في المرة السابقة.
وشارك ديمبلي الموسم الحالي مع برشلونة في 30 مباراة سجل فيها 8 أهداف وصنع 7، علما أنه منذ انضمامه للفريق سجل 40 هدفا، وصنع 41 في 180 مباراة.