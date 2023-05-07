تقرير: توخيل يطالب بايرن ميونخ بالتعاقد مع عثمان ديمبلي

وسبق أن لعب ديمبلي تحت قيادة توخيل في بروسيا دورتموند، قبل أن ينضم إلى برشلونة صيف العام 2017 في صفقة مكلفة لخزينة النادي الكتالوني.

في المقابل يحاول برشلونة تجديد عقد ديمبلي البالغ من العمر 25 عاما.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة يريد تجديد عقد ديمبلي قبل رحيله عن منصبه.

وأكدت الصحيفة أن إدارة برشلونة اجتمعت قبل أيام قليلة مع وكيل ديمبلي وأوضحت له أن اللاعب يمثل أمرا مهما للنادي.