الرجاء يطمح للثنائية والجيش لإنقاذ الموسم.. صدام قوي في نهائي كأس العرش المغربي
يستقطب الملعب الكبير في مدينة أكادير، أنظار عشاق كرة القدم في المغرب، خاصة جماهير الرجاء البيضاوي، بطل الدوري، والجيش الملكي وصيفه، وذلك عندما يحتضن، مساء اليوم الإثنين، مواجهة الفريقين لحساب نهائي كأس العرش لموسم 2023 ـ 2024.
ويتطلع الرجاء البيضاوي، الذي استعاد توهجه خلال الموسم الحالي وأظهر مستويات لافتة للغاية، إلى التتويج بالثنائية، وضم الكأس لبطولة الدوري التي توج بها منذ أسبوعين تقريبًا بعد منافسة مثيرة وحماسية استمرت حتى الجولة الأخيرة مع منافسه في نهائي كأس العرش الجيش الملكي.
وفي المقابل، ستكون قمة "الملعب الكبير" فرصة للجيش للثأر رياضيًا بعد أن خسر لقب البطولة الاحترافية لفائدة الرجاء وتعويض ضياع اللقب في آخر جولتين من السباق.
وحقق الرجاء البيضاوي مسيرة موفقة إلى حد كبير خلال الموسم الجاري، إذ إنه رغم غيابه عن المسابقات القارية، بعد حصاد هزيل في 2022ـ 2023، نجح في استعادة نكهة التتويج بلقب الدوري الممتاز، بل خاض فريق النسور الخضر كامل مسار المسابقة دون أن يتلقى خسارة واحدة الذي لم ينهزم هذا الموسم، إذ فاز في 21 مباراة، وتعادل في 9 مواجهات دون أن يمنى بأي هزيمة.
وتأهل فريق الرجاء إلى نهائي كأس العرش في أعقاب فوز مثير في الوقت القاتل على حساب منافسه مولودية وجدة بنتيجة 4-3 في الدور نصف النهائي على ملعب "أدرار".
وتمكن رفاق الحارس المخضرم أنس الزنيتي من قلب تأخرهم إلى فوز بأربعة أهداف مقابل 3 بعد اللجوء إلى الشوطين الإضافيين، ليؤكدوا رغبتهم الجامحة في الفوز وإصرارهم الكبير على حسم المباراة وبلوغ النهائي أملاً في تحقيق اللقب الثاني لهم هذا الموسم وترسيخ سيطرتهم على الكرة المغربية في 2023 ـ 2024.
أما الجيش الملكي فقد استطاع أن يجتاز بنجاح عقبة منافسه المغرب الفاسي في الدور ذاته بنتيجة (2 ـ 0)، ليدخل موقعة ملعب أكادير برغبة مشروعة في إنقاذ الموسم والفوز بلقب الكأس من أجل تدعيم رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بالمسابقة.
وبقيادة مدربه التونسي نصر الدين نابي، الذي يخوض آخر مواجهة له مع "الفار" قبل الرحيل نحو كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، يطمح الجيش الملكي إلى تعويض الخسارة في آخر الجولات للقبه بطلا للدوري المغربي.
وسيضع فريق الجيش، نصب عينيه الظفر بلقبه الـ 13 في كأس العرش وتعزيز الرقم القياسي بعد أن توج في 12 مناسبة كان آخرها في 2020.
أما الرجاء البيضاوي وفي حال تتويجه، سيحرز اللقب التاسع في تالاي إلى المركز الثاني في سجل أكثر الفرق تتويجًا باللقب إلى جانب غريمه الوداد الرياضي، خلف الجيش الملكي (12 لقبا).
يشار إلى أن المباراة سيقودها الحكم الدولي المغربي رضوان جيد الذي سيعتزل التحكيم نهاية الموسم الجاري.