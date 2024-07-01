الرجاء يطمح للثنائية والجيش لإنقاذ الموسم.. صدام قوي في نهائي كأس العرش المغربي

يستقطب الملعب الكبير في مدينة أكادير، أنظار عشاق كرة القدم في المغرب، خاصة جماهير الرجاء البيضاوي، بطل الدوري، والجيش الملكي وصيفه، وذلك عندما يحتضن، مساء اليوم الإثنين، مواجهة الفريقين لحساب نهائي كأس العرش لموسم 2023 ـ 2024.

ويتطلع الرجاء البيضاوي، الذي استعاد توهجه خلال الموسم الحالي وأظهر مستويات لافتة للغاية، إلى التتويج بالثنائية، وضم الكأس لبطولة الدوري التي توج بها منذ أسبوعين تقريبًا بعد منافسة مثيرة وحماسية استمرت حتى الجولة الأخيرة مع منافسه في نهائي كأس العرش الجيش الملكي.

وفي المقابل، ستكون قمة "الملعب الكبير" فرصة للجيش للثأر رياضيًا بعد أن خسر لقب البطولة الاحترافية لفائدة الرجاء وتعويض ضياع اللقب في آخر جولتين من السباق.

وحقق الرجاء البيضاوي مسيرة موفقة إلى حد كبير خلال الموسم الجاري، إذ إنه رغم غيابه عن المسابقات القارية، بعد حصاد هزيل في 2022ـ 2023، نجح في استعادة نكهة التتويج بلقب الدوري الممتاز، بل خاض فريق النسور الخضر كامل مسار المسابقة دون أن يتلقى خسارة واحدة الذي لم ينهزم هذا الموسم، إذ فاز في 21 مباراة، وتعادل في 9 مواجهات دون أن يمنى بأي هزيمة.