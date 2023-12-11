ديوكوفيتش: المنافسون الشبان أيقظوا "الوحش" بداخلي

سيبلغ نوفاك ديوكوفيتش 37 عامًا العام المقبل، لكن لاعب التنس الصربي يقول إن شهيته للنجاح ستزداد فقط مع إيقاظ المنافسين الشبان "للوحش" بداخله.

وتمتع المصنف الأول عالميًّا بعام استثنائي في 2023 بفوزه بثلاث من بين البطولات الأربع الكبرى ليرفع رصيده إلى 24 لقبًا كبيرًا، أي أكثر بلقبين من منافسه الرائع رافائيل نادال وأكثر بأربعة من المعتزل روجر فيدرر.

لكن ديوكوفيتش لم ينجح في الفوز بالبطولات الأربع الكبرى العام الماضي، إذ حرمه الإسباني كارلوس ألكاراز، البالغ عمره 20 عامًا، من لقبه الخامس على التوالي في ويمبلدون في نهائي مثير، كما حطم يانيك سينر البالغ عمره 22 عامًا آماله في حصد لقب كأس ديفيز مع صربيا.