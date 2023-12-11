ديوكوفيتش: المنافسون الشبان أيقظوا "الوحش" بداخلي
سيبلغ نوفاك ديوكوفيتش 37 عامًا العام المقبل، لكن لاعب التنس الصربي يقول إن شهيته للنجاح ستزداد فقط مع إيقاظ المنافسين الشبان "للوحش" بداخله.
وتمتع المصنف الأول عالميًّا بعام استثنائي في 2023 بفوزه بثلاث من بين البطولات الأربع الكبرى ليرفع رصيده إلى 24 لقبًا كبيرًا، أي أكثر بلقبين من منافسه الرائع رافائيل نادال وأكثر بأربعة من المعتزل روجر فيدرر.
لكن ديوكوفيتش لم ينجح في الفوز بالبطولات الأربع الكبرى العام الماضي، إذ حرمه الإسباني كارلوس ألكاراز، البالغ عمره 20 عامًا، من لقبه الخامس على التوالي في ويمبلدون في نهائي مثير، كما حطم يانيك سينر البالغ عمره 22 عامًا آماله في حصد لقب كأس ديفيز مع صربيا.
وقال ديوكوفيتش من خلال برنامج "60 دقيقة" على شبكة (سي.بي.إس) الإخبارية: "الشبان المتعطشون للغاية والملهمون للغاية لتقديم أفضل ما لديهم في اللعبة ضدي يمثلون حافزًا إضافيًّا لي. أعتقد أنهم نوعًا ما أيقظوا الوحش الذي بداخلي".
وتغلب ديوكوفيتش على ألكاراز في ثلاث من مواجهاتهما الأربع هذا العام، بما في ذلك قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة إذ عانى اللاعب الإسباني من تقلصات في كل جسده، لكن اللاعب الصربي قال إن منافسه الشاب أصبح يمثل تهديدًا حقيقيًّا.
وأضاف ديوكوفيتش: "إنه لاعب متكامل كما رأيته على مر العصور".
وأشار إلى أنه استغل هزيمته في نهائي ويمبلدون كحافز له على الملاعب الصلبة في الولايات المتحدة، حيث فاز في سينسناتي وفلاشينغ ميدوز.
وتابع: "إنها فرصة عظيمة بالنسبة لي لإعادة اكتشاف نفسي والدفع بقوة أكبر من أي وقت مضى".