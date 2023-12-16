"لم يقصد الاستفزاز".. علي معلول يعتذر لجمهور الاتحاد السعودي بسبب احتفاليته (فيديو)

وعقب هدفه شوهد معلول يحتفل أمام جماهير الأهلي بوضع يديه على أذنيه.

وقال معلول لبرنامج "دورينا غير" "لم أقصد استفزاز جمهور الاتحاد، وهذه احتفاليتي المعتادة، وأعتذر إذا حدث أي سوء فهم".

واعتاد علي معلول الاحتفال بهذه الطريقة، وسبق أن أعلن أنها مهداة إلى نجله، بسبب الطريقة التي يداعبه بها؛ ما يعني أنها غير موجهة لجمهور الاتحاد.

وبلغ الأهلي قبل النهائي للمرة السادسة في تاريخه؛ إذ حقق المركز الثالث في البطولة ثلاث مرات أعوام 2006 و2020 و2021، بينما احتل المركز الرابع في نسختي 2012 و2022.