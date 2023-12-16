"لم يقصد الاستفزاز".. علي معلول يعتذر لجمهور الاتحاد السعودي بسبب احتفاليته (فيديو)
اعتذر علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سوء الفهم الذي حدث، بسبب احتفاله بهدفه في مرمى الاتحاد السعودي.
وتغلب الأهلي المصري على الاتحاد السعودي 3/1، ليضرب موعدا مع فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في السعودية.
وعقب هدفه شوهد معلول يحتفل أمام جماهير الأهلي بوضع يديه على أذنيه.
وقال معلول لبرنامج "دورينا غير" "لم أقصد استفزاز جمهور الاتحاد، وهذه احتفاليتي المعتادة، وأعتذر إذا حدث أي سوء فهم".
واعتاد علي معلول الاحتفال بهذه الطريقة، وسبق أن أعلن أنها مهداة إلى نجله، بسبب الطريقة التي يداعبه بها؛ ما يعني أنها غير موجهة لجمهور الاتحاد.
وبلغ الأهلي قبل النهائي للمرة السادسة في تاريخه؛ إذ حقق المركز الثالث في البطولة ثلاث مرات أعوام 2006 و2020 و2021، بينما احتل المركز الرابع في نسختي 2012 و2022.
وجاءت أهداف الأهلي في مرمى الاتحاد عن طريق علي معلول من ركلة جزاء، وحسين الشحات وإمام عاشور، بينما سجل كريم بنزيما هدف الاتحاد الوحيد قبل النهاية بلحظات، بعد أن أهدر المهاجم الفرنسي ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.
وتقام مباراة الأهلي وفلومينينسي يوم الاثنين، في تمام التاسعة مساء بتوقيت السعودية.