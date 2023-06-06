بعرض يصل إلى 100 مليون يورو.. الاتحاد السعودي يقترب من ضم نغولو كانتي

يُذكر أن نغولو كانتي قد انضم إلى تشيلسي، في 2016، قادمًا من ليستر سيتي.

ولعب كانتي مع تشيلسي 269 مباراة سجل فيها 13 هدفًا، وصنع 16، من 2016 وحتى الآن.

وخاض كانتي 9 مباريات فقط مع تشيلسي هذا الموسم، حيث غاب بسبب الإصابات، بواقع 7 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ومباراتين في دوري أبطال أوروبا.

وعلى صعيد البطولات، فاز كانتي مع تشيلسي بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والدوري الأوروبي.