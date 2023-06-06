بعرض يصل إلى 100 مليون يورو.. الاتحاد السعودي يقترب من ضم نغولو كانتي
اقترب نادي الاتحاد السعودي من الحصول على الموافقة الرسمية وتوقيع الفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.
وكشف الإيطالي فابريزيو رومانو المختص في أخبار انتقالات اللاعبين أن نادي الاتحاد "واثق من الحصول على الضوء الأخضر" لإتمام عملية التعاقد مع نغولو كانتي.
وأوضح: "الثقة جاءت بعد تقديم عرض رسمي تبلغ فيه قيمة راتب اللاعب 100 مليون يورو، متضمنة حقوق الصور والعروض التجارية".
وأكد الصحفي الإيطالي أن عملية تعاقد الاتحاد مع كانتي قاربت على النهاية.
يُذكر أن نغولو كانتي قد انضم إلى تشيلسي، في 2016، قادمًا من ليستر سيتي.
ولعب كانتي مع تشيلسي 269 مباراة سجل فيها 13 هدفًا، وصنع 16، من 2016 وحتى الآن.
وخاض كانتي 9 مباريات فقط مع تشيلسي هذا الموسم، حيث غاب بسبب الإصابات، بواقع 7 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ومباراتين في دوري أبطال أوروبا.
وعلى صعيد البطولات، فاز كانتي مع تشيلسي بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والدوري الأوروبي.