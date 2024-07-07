لورينزو: روح الفريق مفتاح نجاح كولومبيا في كوبا أمريكا

قال نيستور لورينزو، مدرب منتخب كولومبيا، عقب فوزه الساحق 5-صفر على بنما في دور الثمانية لبطولة كوبا أمريكا 2024، إن الروح الجماعية القوية التي يتميز بها فريقه لعبت دورًا فاعلًا في مسيرة الفريق الخالية من الهزيمة والمستمرة في 27 مباراة متتالية.

وفي كوبا أمريكا بالولايات المتحدة تأهلت كولومبيا التي لم تخسر منذ هزيمتها 1-صفر أمام الأرجنتين في فبراير 2022 إلى دور الثمانية بعد انتصارين وتعادل، قبل أن تسحق بنما في جلينديل بولاية أريزونا الأمريكية، فجر الأحد، لتحجز مقعدًا في الدور قبل النهائي.

وعزز الفوز الروح المعنوية للفريق قبل مواجهة قبل النهائي الصعبة ضد أوروغواي التي حسمت تأهلها بركلات الترجيح ضد البرازيل، بينما حصل العديد من اللاعبين البدلاء في تشكيلة كولومبيا على فرصة اللعب لبعض الوقت في المباراة التي أجرى خلالها المدرب لورينزو خمسة تغييرات.

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وقال لورينزو للصحفيين: "كل لاعب عليه واجب تجاه بقية زملائه العشرة في الفريق، وهذا ما يقوم به هذا الفريق. سلوك رائع ينم على روح جماعية.

"كان هذا واضحًا من الدقيقة الأولى. هذه هي طريقة القيادة التي أشعر أنه يجب تطبيقها، وهذا ما يراه الجهاز الفني. أشكر الله أنه فريق متوازن جدًّا في هذا الجانب. إنهم جميعًا يتنافسون على المشاركة بصورة صحية جدًّا.

وأضاف "سعدت باستبدال اللاعبين. كنت أنتظر هذه اللحظة لأنه من المهم جدًّا لأي مدرب إشراك اللاعبين في الوقت المناسب عندما تكون الفرصة سانحة لهم للنجاح، لذا علينا توخي الحذر عندما نتخذ هذه القرارات".