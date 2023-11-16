NBA.. كينغز يحقق رابع فوز على التوالي في دوري السلة الأمريكي
سجل دومانتاس سابونيس 29 نقطة وسيطر على 16 كرة مرتدة، وأضاف زميله دي آرون فوكس 28 نقطة وقادا فريقهما سكرامنتو كينغز لتحقيق رابع فوز على التوالي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بالانتصار على المضيف لوس أنجليس ليكرز 125-110.
وكانت هذه أعلى حصيلة من النقاط يسجلها سابونيس خلال الموسم الحالي، بينما عادل زميله كيفن هويرتر أعلى معدل تهديفي له في الموسم عندما سجل 28 نقطة، ليحقق فريقه ثاني فوز على ليكرز خلال هذا الموسم بعد الانتصار عليه في سكرامنتو في الـ29 من أكتوبر الماضي.
وأحرز فوكس 28 نقطة للمباراة الثانية على التوالي منذ عودته لصفوف فريقه بعد غياب استمر خمس مباريات بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها في المباراة السابقة أمام ليكرز.
وقاد ليبرون جيمس ليكرز بإحراز 28 نقطة والسيطرة على 10 كرات مرتدة وتمرير 11 كرة حاسمة لزملائه لكن مسيرة انتصارات فريقه التي استمرت في ثلاث مباريات متتالية توقفت.
وأضاف دانجيلو راسل 28 نقطة وأحرز زميله كام ريديش 16 نقطة لصاحب الأرض.
وفي مواجهات أخرى، فاز دالاس مافريكس خارج ملعبه على واشنطن ويزاردز 130-117 كما فاز ميلووكي باكس على مضيفه تورونتو رابتورز 128-112.
وفاز أورلاندو ماجيك على شيكاغو بولز 96-94 في ملعب الأخير.