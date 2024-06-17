الهلال السعودي يتخلص من نجمه البرازيلي

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي أتم بشكل نهائي صفقة بيع البرازيلي ماتيوس بيريرا، لاعب الفريق، إلى كروزيرو البرازيلي في موسم الانتقالات الصيفي الجاري.

ويرتبط بيريرا مع الهلال بعقد يمتد إلى 2026، بعد أن ضمه من وست بروميتش ألبيون في صيف 2021، ولكن الفترة الماضية كان معارًا لفريق كروزيرو، الذي سعى لضمه بشكل نهائي بعد تألقه في صفوفه.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن الصفقة تمت بعد موافقة بيريرا على العرض عقب تمثيله الفريق البرازيلي الموسم الماضي على سبيل الإعارة، حيث انتقل اللاعب بقيمة مالية بلغت 12 مليون يورو.

وينتظر أن يوقع اللاعب البرازيلي على عقده الجديد مع كروزيرو لمدة عامين تنتهي 2026.