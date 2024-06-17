الهلال السعودي يتخلص من نجمه البرازيلي
كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي أتم بشكل نهائي صفقة بيع البرازيلي ماتيوس بيريرا، لاعب الفريق، إلى كروزيرو البرازيلي في موسم الانتقالات الصيفي الجاري.
ويرتبط بيريرا مع الهلال بعقد يمتد إلى 2026، بعد أن ضمه من وست بروميتش ألبيون في صيف 2021، ولكن الفترة الماضية كان معارًا لفريق كروزيرو، الذي سعى لضمه بشكل نهائي بعد تألقه في صفوفه.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن الصفقة تمت بعد موافقة بيريرا على العرض عقب تمثيله الفريق البرازيلي الموسم الماضي على سبيل الإعارة، حيث انتقل اللاعب بقيمة مالية بلغت 12 مليون يورو.
وينتظر أن يوقع اللاعب البرازيلي على عقده الجديد مع كروزيرو لمدة عامين تنتهي 2026.
بيريرا دافع عن ألوان فريق الهلال في 42 مباراة بمختلف المسابقات، وحقق معه بطولة الدوري، وكأس السوبر 2022، ودوري أبطال آسيا 2021، قبل أن تتم إعارته إلى الوحدة الإماراتي في يناير 2023، ثم كروزيرو البرازيلي نهاية يوليو 2023.
ويستعد الهلال للموسم الرياضي الجديد، الذي يشهد مشاركته في مسابقات دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، ودوري النخبة الآسيوية، فضلًا عن المشاركة في كأس العالم للأندية، التي تشهد مشاركة 32 فريقًا لأول مرة.
وتحدد مواجهات الهلال في بطولتي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يواجه البكيرية في دور الـ32، وكأس السوبر السعودي، بملاقاة الأهلي في نصف النهائي.
واختتم الهلال موسم 2023-2024، بالتتويج بالثلاثية المحلية، بعد فوزه بدوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، فضلًا عن تسجيل رقم قياسي في موسوعة غينيس، كأكثر رصيد تحقيقًا للانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم، برصيد 34 مباراة.