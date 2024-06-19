سبب البقع السوداء في وجه بيلينغهام (صور)

حقق منتخب إنجلترا فوزًا ثمينًا على صربيا في افتتاح مبارياته ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، لكن لم يكن هذا هو الشيء الوحيد الملحوظ في المباراة، فقد ظهر العديد من التعليقات بشأن مظهر جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد.

ووفقًا لما ذكره موقع "cuatro" فقد لفت اللاعب الإنجليزي الانتباه إلى تواجد بقع من "الميلانوما" على وجهه، وهي حالة جلدية ليست خطيرة ولكنها تزداد سوءًا مع التعرض لأشعة الشمس.

وخلال مؤتمر صحفي، طمأن اللاعب الإنجليزي الجميع، قائلاً: "لا داعي للقلق، الأمر ليس خطيرًا".