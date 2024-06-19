سبب البقع السوداء في وجه بيلينغهام (صور)
حقق منتخب إنجلترا فوزًا ثمينًا على صربيا في افتتاح مبارياته ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، لكن لم يكن هذا هو الشيء الوحيد الملحوظ في المباراة، فقد ظهر العديد من التعليقات بشأن مظهر جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد.
ووفقًا لما ذكره موقع "cuatro" فقد لفت اللاعب الإنجليزي الانتباه إلى تواجد بقع من "الميلانوما" على وجهه، وهي حالة جلدية ليست خطيرة ولكنها تزداد سوءًا مع التعرض لأشعة الشمس.
وخلال مؤتمر صحفي، طمأن اللاعب الإنجليزي الجميع، قائلاً: "لا داعي للقلق، الأمر ليس خطيرًا".
ويُعرف ما يعاني منه لاعب خط وسط ريال مدريد باسم "الميلانوما" أو بالعربية "الكلف"، وهي حالة ناتجة عن فرط التصبغ بالجلد وتنتج عن زيادة إنتاج الميلانين.
ويعد التعرض المفرط لأشعة الشمس فوق البنفسجية (UV) من أهم أسباب الإصابة بالكلف، وهي بقع حميدة لا تحتاج إلى علاج إلا لأسباب جمالية، في هذه الحالة، يمكن استخدام كريمات الحماية من الشمس، والمكياج التصحيحي، وعلاجات إزالة التصبغ الموضعية، والتقشير الكيميائي، والليزر، والتقشير الدقيق.
وقد يستغرق علاج هذا الاضطراب الجلدي نحو ستة أشهر ولا تظهر نتائجه إلا بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع، وبعد العلاج، قد لا تختفي البقع تمامًا أو تظهر مرة أخرى إذا لم يتم استخدام واقي الشمس بانتظام.
وشارك بيلينغهام أساسيًّا في مباراة إنجلترا وصربيا المقامة، يوم الأحد، ضمن بطولة أمم أوروبا ليصبح أول لاعب أوروبي في التاريخ يشارك في ثلاث بطولات كبرى قبل أن يكمل عامه الـ21.
وسجّل بيلينغهام هدفه الأول في البطولة خلال مواجهة إنجلترا وصربيا في الدقيقة الـ13 من ضربة رأس مميزة.
وشارك بيلينغهام في كل من بطولة أوروبا 2020 وكأس العالم 2022 وبطولة أوروبا الحالية.