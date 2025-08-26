سينر يستهل مشوار الدفاع عن لقب بطولة أمريكا للتنس بالفوز على كوبريفا

افتتح يانيك سينر، المصنف الأول عالمياً، مشوار الدفاع عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بتغلبه 6-1 و6-1 و6-2 على التشيكي فيت كوبريفا، اليوم الثلاثاء، في الدور الأول، وبدا أنه استعاد لياقته البدنية بعد أن عانى من وعكة صحية في نهائي بطولة سينسناتي.

وكان اللاعب الفائز بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى انسحب من بطولة سينسناتي في وقت سابق من هذا الشهر بسبب وعكة صحية، لكنه لم يواجه أي مشكلات اليوم على ملعب آرثر آش وسجل سبع ضربات إرسال ساحقة.

ويلتقي سينر في الدور الثاني مع الفائز في مباراة الدور الأول بين الأسترالي أليكسي بوبيرين والفنلندي إميل روسوفوري.

وقال سينر: "سعيد للغاية بأنني عدت بصحة جيدة، وقد بذلنا قصارى جهدنا لنكون في أفضل حالة ممكنة هنا".

وانطلق الإيطالي في أول خمسة أشواط من المجموعة الأولى، إذ لم يرتكب سوى عدد قليل من الأخطاء السهلة وأضاع نقطتين فقط من نقاط إرساله الأولى.

ولم يتمكن كوبريفا من التفوق على منافسه أبداً، وانزلق ليسقط على أرض الملعب في الشوط الأخير من المجموعة الثانية خلال مطاردة كرة بالقرب من الخط الخلفي للملعب قبل أن يمنح سينر فرصة كسر إرسال آخر بخطأ مزدوج في النقطة التالية.

ونجح اللاعب التشيكي في تحسين أدائه في المجموعة الثالثة، إذ أصبح سينر أكثر تهاوناً بعض الشيء وارتكب تسعة أخطاء سهلة، لكن الإيطالي أنقذ نقطتي كسر الإرسال اللتين واجههما.

وكان سينر خاض نسخة العام الماضي من بطولة أمريكا في ظل سحابة من الجدل حول مزاعم المنشطات، لكنه حظي بدعم واضح من الجماهير في النسخة الحالية وحسم مباراة اليوم عبر ضربة خلفية رائعة.

وأضاف سينر: "لدي شعور رائع بالعودة إلى هنا، بالطبع هي بطولة مميزة للغاية".

وتقبل سينر عقوبة الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر بداعي المنشطات في فبراير شباط بعد أن كشفت اختبارات المنشطات في العام الماضي عن مادة محظورة، وقد وصل إلى تسوية مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا).