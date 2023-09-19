أنشيلوتي: مانشستر سيتي هو المرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا
يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني أن مانشستر سيتي هو النادي المرشح للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا العام.
وحقق مانشستر سيتي الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على إنتر في نهائي الموسم الماضي بهدف دون رد سجله نجم خط الوسط رودري.
وسئِل مدرب ريال مدريد خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه بالجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا المقرر لها غدًا الأربعاء أمام يونيون برلين عن ما إذا كان مانشستر سيتي هو المرشح الأقوى للفوز باللقب.
وأجاب أنشيلوتي :"نعم، مانشستر سيتي هم المرشحون، لديهم تشكيل رائع، وحققوا كثيرًا من الانتصارات".
وتغلب مانشستر سيتي على ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ليشق طريقه إلى المباراة النهائية ثم التتويج باللقب.
وتحدث أنشيلوتي عن أهداف ريال مدريد هذا الموسم من المسابقة قائلًا :"هدف ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا دائمًا واحد، الفوز ثم التأهل لثمن النهائي ثم ربع النهائي ثم قبل النهائي ولعب المباراة النهائية والتتويح باللقب".
وأضاف :"هذه المسابقة (دوري أبطال أوروبا) خاصة جدًّا بالنسبة لنا".
وحقق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا 14 عامًا، كأكثر ناد أوروبي يتوج بها".
وأكد أنشيلوتي إصابة داني كارفخال مدافع الفريق الأيمن، مشيرًا إلى أن فاسكيز سيحل محله في التشكيل غدًا أمام بونيون برلين.
ويتوقع المدرب الإيطالي مباراة قوية من جانب يونيون برلين الذي سيحل ضيفًا على ملعب سانتياغو برنابيو.