أنشيلوتي: مانشستر سيتي هو المرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا

وسئِل مدرب ريال مدريد خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه بالجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا المقرر لها غدًا الأربعاء أمام يونيون برلين عن ما إذا كان مانشستر سيتي هو المرشح الأقوى للفوز باللقب.

وأجاب أنشيلوتي :"نعم، مانشستر سيتي هم المرشحون، لديهم تشكيل رائع، وحققوا كثيرًا من الانتصارات".

وتغلب مانشستر سيتي على ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ليشق طريقه إلى المباراة النهائية ثم التتويج باللقب.

وتحدث أنشيلوتي عن أهداف ريال مدريد هذا الموسم من المسابقة قائلًا :"هدف ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا دائمًا واحد، الفوز ثم التأهل لثمن النهائي ثم ربع النهائي ثم قبل النهائي ولعب المباراة النهائية والتتويح باللقب".