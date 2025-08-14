"ريمونتادا" نيوزيلندا تقصي لبنان من ربع نهائي أمم آسيا لكرة السلة

غادر المنتخب اللبناني سباق بطولة أمم آسيا لكرة السلة 2025 المقامة حاليا في مدينة جدة السعودية بعد الخسارة أمام نظيره النيوزيلندي ( 90 ـ 86) اليوم الخميس في مباراة ربع النهائي.

وكان منتخب لبنان على مشارف الفوز والتأهل للدور نصف النهائي بعدما فرض كلمته على منافسه في 3 أرباع المباراة ولكن أداء لاعبيه تراجع في الربع الأخير من المباراة ليخسر بطاقة التأهل ويصعد منتخب نيوزيلندا في المقابل للمربع الذهبي.

وتقدم منتخب لبنان في الربع الأول بفارق كبير (32 ـ 13) قبل أن يحسم النصف الأول من المباراة على نتيجة (45 ـ 31) محققا فارقا وصل إلى 14 نقطة.

وأنهى المنتخب اللبناني الربع الثالث من المباراة متقدما على نيوزيلندا بنتيجة 62- 56، قبل أن يتواصل التشويق في الربع الرابع والأخير لكن المنتخب النيوزيلندي هو الذي كان أكثر نجاحا في التسديدات نحو السلة ليفوز بالربع الرابع بفارق 10 نقاط (34 ـ 24) ويحسم المباراة بنتيجة 90 ـ 86.

وكان منتخب لبنان تأهل للدور ربع النهائي لكأس آسيا لكرة السلة بعدما تغلب على اليابان 97-73، الثلاثاء في ملحق دور الثمانية.

وفي نصف نهائي البطولة، تلعب إيران مع أستراليا فيما تواجه الصين نيوزيلندا من أجل مقعدين في النهائي المقرر إقامته في 17 أغسطس الجاري.

وكان المنتخب اللبناني بلغ المباراة النهائية في النسخة السابقة ليحصل على مركز وصيف البطل، فيما كان خلال النسخة الحالية المنتخب العربي الوحيد المشارك في ربع النهائي.