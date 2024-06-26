تغطية مباشرة.. مباراة رومانيا وسلوفاكيا في كأس أوروبا 2024

تُختتم اليوم الأربعاء منافسات الدور الأول من المجموعة الخامسة في كأس أمم أوروبا 2024 المقامة في ألمانيا، وفي أعقابها سيتم التعرف على دفعة جديدة من المنتخبات المتأهلة لدور الستة عشر.

وفي ملعب فرنكفورت، يلاقي منتخب سلوفاكيا، الطامح إلى تكرار إنجازه في يورو 2016 عندما بلغ للمرة الأولى الدور الثاني، نظيره الروماني الذي يأمل في استعادة بعضا من أمجاده السابقة في أواخر التسعينات وبداية الألفية الحالية.