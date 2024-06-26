تغطية مباشرة.. مباراة رومانيا وسلوفاكيا في كأس أوروبا 2024
تُختتم اليوم الأربعاء منافسات الدور الأول من المجموعة الخامسة في كأس أمم أوروبا 2024 المقامة في ألمانيا، وفي أعقابها سيتم التعرف على دفعة جديدة من المنتخبات المتأهلة لدور الستة عشر.
وفي ملعب فرنكفورت، يلاقي منتخب سلوفاكيا، الطامح إلى تكرار إنجازه في يورو 2016 عندما بلغ للمرة الأولى الدور الثاني، نظيره الروماني الذي يأمل في استعادة بعضا من أمجاده السابقة في أواخر التسعينات وبداية الألفية الحالية.
ويملك كل من منتخبي رومانيا وسلوفاكيا 3 نقاط من فوز وخسارة، وذلك ضمن المجموعة التي حقق فيها كل من بلجيكا وأوكرانيا النتائج ذاتها، ليتساوى المنتخبات الأربعة عند النقطة الثالثة قبل جولة الحسم، ما يعني أن فرضيات التأهل لثمن النهائي مفتوحة على كل الاحتمالات.
وفي ما يلي تشكيلتا المنتخبين:
سلوفاكيا: مارتن دوبرافكا وبيتر بيكاريك ودينيس فافرو وميلان شكرينيار وديفيد هانكو ويوراغ كوكا وستانسلاف لوبوتكا وأوندري دودا وإيفان سكرانز ولوكاس هاراسلين وديفيد ستريليتس.
رومانيا: فلورين نيتا وأندري راتيو ورادو دراجوسين وأندري بوركا ونيكوشور بانكو وماريوس مارين ورازفان مارين ونيكولاي ستانسيو وفلورينل كومان وإيانيس هاجي ودينس دراجوش.
وفي ما يلي تقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لأبرز أحداث ولقطات مباراة سلوفاكيا ورومانيا في "يورو 2024".
انطلاق صافرة المباراة
الدقيقة 5: لعب وهجمات متبادلة بين الفريقين
الدقيقة 7: ركلة حرة لرومانيا في منتصف ملعب سلوفاكيا نفذها نيكولا ستانسيو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن كرته وصلت سهلة للحارس.
الدقيقة 9: ركلة ركنية لسلوفاكيا من جهة اليمين نفذها لوكاس هاراسلين بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها يوراي كوتشكا برأسية ضعيفة وصلت سهلة لحارس رومانيا.