رابطة الأندية تعلن إيقاف حسين الشحات مباراتين بعد واقعة صفع الشيبي

أعلنت رابطة الأندية المصرية، بالتنسيق مع إدارة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة المصري، إيقاف حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، مباراتين، وتغريمه 20 ألف جنيه، للسلوك غير الرياضي في مباراة بيراميدز، طبقا لقائمة العقوبات.

واستضاف بيراميدز نظيره الأهلي، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وفاز الأول على الفريق الأحمر بثلاثية دون رد.

وشهدت مباراة الأهلي وبيراميدز اندلاع أزمة بعد إطلاق الحكم صافرة النهاية، حيث وجه حسين الشحات السباب إلى المغربي محمد الشيبي، مدافع بيراميدز، وصفعه على وجهه أمام الجميع.

وقام النادي الأهلي بدوره بتوقيع غرامة مالية على لاعبه.