رابطة الأندية تعلن إيقاف حسين الشحات مباراتين بعد واقعة صفع الشيبي
أعلنت رابطة الأندية المصرية، بالتنسيق مع إدارة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة المصري، إيقاف حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، مباراتين، وتغريمه 20 ألف جنيه، للسلوك غير الرياضي في مباراة بيراميدز، طبقا لقائمة العقوبات.
واستضاف بيراميدز نظيره الأهلي، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وفاز الأول على الفريق الأحمر بثلاثية دون رد.
وشهدت مباراة الأهلي وبيراميدز اندلاع أزمة بعد إطلاق الحكم صافرة النهاية، حيث وجه حسين الشحات السباب إلى المغربي محمد الشيبي، مدافع بيراميدز، وصفعه على وجهه أمام الجميع.
وقام النادي الأهلي بدوره بتوقيع غرامة مالية على لاعبه.
واعتذر حسين الشحات للشيبي عن التصرف الذي بدر منه، في النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس، وبادر بتقبيل رأس اللاعب المغربي.
ولكن هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، أعلن التقدم بشكوى رسمية للجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد "الشحات".
وشدد سعيد على أن بيراميدز سيطالب في الشكوى بتوقيع أقصى عقوبة طبقا للائحة على لاعب الأهلي.
وفقد الأهلي فرصة إنهاء الدوري دون هزيمة بعدما تلقى الخسارة على يد بيراميدز.
بيراميدز رفع رصيده إلى النقطة الـ 73 في المركز الثاني، ويظل الأهلي بطل الدوري في الصدارة برصيد 82 نقطة.