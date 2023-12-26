ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يُسقط بيرنلي ويخطف الصدارة
عاد ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل أول هدف لداروين نونيز في الدوري منذ نحو شهرين ليساعده على الفوز 2-صفر على مضيفه بيرنلي المتعثر، اليوم الثلاثاء.
ومنح هدف نونيز في الدقيقة السادسة ليفربول بداية رائعة على ملعب تيرف مور لكن فريق المدرب يورغن كلوب لم يتمكن من قتل المباراة.
وتصدت العارضة لمحاولة من محمد صلاح وألغى الحكم هدفين لكودي جاكبو وهارفي إليوت وتماسك بيرنلي قبل أن يحسم ديوجو جوتا الفوز في الدقيقة 90 ليحصد النقاط الثلاث.
وأتيحت لبيرنلي صاحب المركز 19 بعض الفرص خاصة في الشوط الثاني وكاد أن يدرك التعادل عندما ذهبت تسديدة جاكوب برون لارسن بعيدا عن القائم. وبعد أن حقق أول فوز في ثلاث مباريات بالدوري تفوق ليفربول على آرسنال حيث وصل إلى نقطة منتصف الموسم برصيد 42 نقطة.
ويستضيف آرسنال، الذي يملك 40 نقطة، منافسه وست هام يونايتد بعد غد الخميس.
بورنموث يتغلب على فولهام
وفي مباراة أخرى، تقدم بورنموث للنصف الأعلى من الترتيب بالدوري الإنجليزي بفوزه 3-صفر على ضيفه فولهام، بفضل أهداف جاستن كلويفرت، ودومينيك سولانكي، ولويس سينيسترا.
وجاء الهدف الأول لبورنموث قبل نهاية الشوط الأول مباشرة عندما استحوذ أليكس سكوت على الكرة في منتصف الملعب، وتخطّى دفاع فولهام ليمرر لكلويفرت ليسدد في مرمى الحارس بيرند لينو.
وحصل بورنموث على ركلة جزاء بسبب مخالفة ارتكبها جواو بالينيا ضد أنطوني سيمينيو نفذها سولانكي بنجاح.
وأكمل البديل سينيسترا ثلاثية فريقه في الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع بورنموث رصيده إلى 25 نقطة من 18 مباراة في المركز العاشر متقدمًا بفارق 3 نقاط على تشيلسي صاحب المركز 11.
وحافظ بورنموث، الذي لم يحقق أي فوز في أول 9 مباريات بالدوري هذا الموسم، على سجله خاليًا من الهزائم في 7 مباريات منها 6 انتصارات وسيحل ضيفًا على توتنهام هوتسبير، يوم الأحد، بينما يستضيف فولهام منافسه آرسنال.
لوتون تاون يهزم شيفيلد
وفي مباراة ثالثة، سجل جاك روبنسون، وأنيس بن سليمان، هدفين بنيران صديقة خلال آخر 13 دقيقة من لمباراة ليهدر شيفيلد يونايتد فوزًا كان في المتناول ويخسر على أرضه أمام لوتون تاون 3-2، على ملعب "برامول لين".
وافتتح لوتون تاون التسجيل في الشوط الأول عن طريق ألفي دوتي لكن شيفيلد يونايتد قدم عرضًا قويًا في الشوط الثاني، وتعادل عن طريق أوليفر مكبيرني، ثم سجل زميله أنيل أحمدوجيتش أول هدف له في الدوري الإنجليزي الممتاز ليتقدم شيفيلد 2-1.
ورغم العمل الجاد الذي قدمه شيفيلد يونايتد للتقدم في المباراة فرّط الفريق في تقدمه حيث تعادل لوتون تاون بهدف عكسي سجله روبنسون لاعب شيفيلد بالخطأ في مرمى فريقه لدى محاولته اعتراض تمريرة عرضية، كما أضاف زميله بن سليمان الهدف العكسي الثاني لدى محاولته التصدي لتسديدة.
وظل لوتون تاون في المركز الـ 18 لكنه رفع رصيده إلى 15 نقطة حصدها من 18 مباراة، متأخرًا، بفارق نقطة واحدة عن أقرب مراكز البقاء في الدوري الممتاز.
وقبع شيفيلد يونايتد في المركز الـ 20 والأخير برصيد 9 نقاط حصدها خلال 19 مباراة، وتقلصت آماله في البقاء بالدوري الممتاز بشكل كبير.