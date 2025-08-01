تحول مذهل.. هل يخطط أنمار الحائلي لشراء نادي الاتحاد السعودي؟

أثار انسحاب أنمار الحائلي من سباق انتخابات نادي الاتحاد السعودي جدلاً واسعاً في الساعات القليلة الماضية.

وأصدر الحائلي بياناً رسمياً عبر حسابه بموقع إكس معلناً تراجعه عن قراره بخوض انتخابات نادي الاتحاد على مقعد الرئاسة.

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وستُجرى انتخابات نادي الاتحاد يوم الأربعاء 13 أغسطس الجاري، وتقدم مرشح وحيد لشغل منصب الرئيس وهو فهد سندي.

وفجرت صحيفة "الرياضية" السعودية مفاجأة مدوية حول أسباب انسحاب أنمار الحائلي من سباق الانتخابات مؤكدة أن السبب الرئيسي لهذا القرار يأتي بسبب أنباء متداولة حول اقتراب طرح نسب من الأندية للملكية.

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وبحسب الصحيفة فإن الحائلي قرر تأجيل تجربة خوض الانتخابات لحين إقرار بيع الحصص الخاصة بالأندية السعودية وهو ما سيكون استثماراً حقيقياً بالنسبة له على الصعيد الاقتصادي والإداري.

وتلزم اللوائح أي مرشح يتقدم لرئاسة أي نادٍ بسداد مبلغ 40 مليون ريال سعودي وهو ما يراه الحائلي مبلغاً ضخماً ومبالغاً به.

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ويرغب أنمار الحائلي في الحصول على حصص ملكية في نادي الاتحاد حال إقرار طرح حصص النادي للبيع.