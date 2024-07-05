كشفت لاعبة التنس التونسية أنس جابر عن بكائها؛ بسبب البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي.

وقالت أنس جابر في تصريحات نقلتها وكالة (أسوشيتد برس) إنها تفاعلت مع ضربة جزاء كريستيانو رونالدو المهدرة في مباراة البرتغال ضد سلوفينيا في ثمن نهائي بطولة كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا.

ودخل رونالدو في نوبة بكاء بعدما أهدر ضربة جزاء خلال مباراة سلوفينيا بدور الستة عشر خلال الوقت الإضافي قبل أن يتأهل منتخب البرتغال بنتيجة 3-0 بركلات الترجيح.

وقالت أنس جابر "شاهدت مباراة البرتغال ضد سلوفينيا، وبكيت عندما أهدر رونالدو ركلة الجزاء".

وأضافت "أنا من محبي رونالدو، ولم أتمالك دموعي حين أهدر ضربة الجزاء… العاطفة في كرة القدم لا تصدق وما أحببته كثيرًا دعم الجماهير لرونالدو وأيضًا مدى قوته الذهنية لدرجة أنه سدد ضربة الترجيح بعدما أهدر ركلة جزاء خلال اللقاء".

ونشر الحساب الرسمي لبطولة رولان غاروس للتنس قبل أيام مقطع فيديو لأنس جابر وهي تقلد احتفال رونالدو الشهير.

وتواجه البرتغال فرنسا مساء اليوم الجمعة، في ربع نهائي النسخة الحالية ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".