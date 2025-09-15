بث مباشر لمباراة الأهلي السعودي وناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة

يفتتح الأهلي السعودي، حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، مشوار الدفاع عن البطولة القارية بمواجهة مرتقبة، مساء اليوم الاثنين، أمام ضيفه ناساف الأوزبكي في الجولة الأولى لمرحلة الدوري بالقسم الغربي.

ويطمح الأهلي، بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، تقديم بداية قوية لمشواره ببطولة الدوري، وتحقيق الفوز على حساب منافسه الأوزبكي.

أخبار ذات علاقة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي وناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة

ويتابع "إرم نيوز" في السطور التالية أحداث مباراة الأهلي وناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة.

التشكيل الرسمي

نشيد الأهلي

أحداث الشوط الأول

الدقيقة 1: زياد الجهني يحصل على خطأ لصالح الأهلي

الدقيقة 12: فرصة قريبة للأهلي

الدقيقة 16: سقوط ديميرال لاعب الأهلي بعد التحام مع لاعب ناساف

الدقيقة 30: تسديدة قوية من لاعب ناساف

الدقيقة 34: خطأ دفاعي يكلف الأهلي هدف التقدم

الدقيقة 42: الهدف الثاني لفريق ناساف

نهاية الشوط الأول بتقدم ناساف بنتيجة 2-0

بداية الشوط الثاني

الدقيقة 46: مشاركة محمد سليمان وماتيوس غونكالفيس في صفوف الأهلي

مطالبة بضربة جزاء للأهلي

الدقيقة 52: محاولة من إنزو ميلوت لاعب الأهلي

مطالبة بضربة جزاء للأهلي

الدقيقة 65: ميلوت يحرز الهدف الأول للأهلي

الدقيقة 68: ميلوت يتعادل للأهلي بهدف ثانٍ

الدقيقة 73: أتانغانا يهدر فرص خطيرة للأهلي

الدقيقة 74: تسديدة قوية من رياض محرز فوق العارضة

الدقيقة 82: فرصة ضائعة من إيفان توني نجم الأهلي