مايك كيغان: هناك ثقة في مانشستر سيتي أنهم سينتصرون في مزاعم المخالفات

قال الإعلامي الإنجليزي مايك كيغان الذي يعمل في صحيفة "ديلي ميل"، إن مانشستر سيتي واثق من أنه سينتصر في مزاعم المخالفات التي وجهت إليه من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز باختراقه عدداً من لوائح وقواعد البطولة منذ موسم 2009/2010.

وبحسب مايك كيغان، فإن هناك وجهة نظر داخل مانشستر سيتي بأن توقيت التهم ليس مصادفة.

وأكد كيغان أن هناك ثقة كبيرة داخل معسكر مانشستر سيتي بأنهم سيكونون قادرين على الدفاع عن أنفسهم، كما حدث في استئنافهم ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.