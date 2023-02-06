مايك كيغان: هناك ثقة في مانشستر سيتي أنهم سينتصرون في مزاعم المخالفات
قال الإعلامي الإنجليزي مايك كيغان الذي يعمل في صحيفة "ديلي ميل"، إن مانشستر سيتي واثق من أنه سينتصر في مزاعم المخالفات التي وجهت إليه من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز باختراقه عدداً من لوائح وقواعد البطولة منذ موسم 2009/2010.
وبحسب مايك كيغان، فإن هناك وجهة نظر داخل مانشستر سيتي بأن توقيت التهم ليس مصادفة.
وأكد كيغان أن هناك ثقة كبيرة داخل معسكر مانشستر سيتي بأنهم سيكونون قادرين على الدفاع عن أنفسهم، كما حدث في استئنافهم ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وكتب مايك كيغان: "هناك ثقة كبيرة في معسكر مانشستر سيتي بأنهم سيكونون قادرين على الدفاع عن أنفسهم، رغم أن التهم لا يمكن إبطالها بمرور الوقت- والتي كانت سببا في الفوز باستئنافهم ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم- لكنهم يعتبرون أنها إيجابية، مع شعور البعض بأن القدرة على الدفاع عن التهم بالكامل تمثل فرصة لإنهاء المشكلة والاتهامات".
وفي فبراير 2020 تم منع مانشستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا وغرامة قدرها 25 مليون جنيه إسترليني؛ بحجة تضليل اليويفا وخرق قواعد اللعب النظيف المالي.
ثم رفعت محكمة التحكيم هذه العقوبة التي خفضت أيضًا غرامة النادي إلى 9 ملايين جنيه إسترليني فقط.
وقامت المحكمة الرياضية بإسقاط التهم لأن "معظم الانتهاكات المزعومة لم يتم إثباتها أو تقادمها زمنيا".
بيان مانشستر سيتي
وقال مانشستر سيتي في بيان رسمي ردا على الاتهامات التي وجهت إليه من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، باختراقه عددا من لوائح وقواعد البطولة منذ موسم 2009/2010: "مانشستر سيتي متفاجئ بهذا البيان الصادر من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والانتهاكات المزعومة لقواعد ولوائح النظام بعد مساعدتنا لهم بكافة المستندات المطلوبة لمراجعة أرقام وأرصدة النادي المالية".
وأضاف: "يؤكد مانشستر سيتي على ترحيبه بمراجعة كل هذه المستندات من لجنة مستقلة بنزاهة وفقًا لكل الأدلة القاطعة التي قدمناها لدعم موقفنا من تلك الاتهامات".
وتابع: "نرغب في وضع حد لكل هذه الاتهامات التي اتهمنا بها من قبل الرابطة مرة واحدة وإلى الأبد".
ويملك مانشستر سيتي 45 نقطة من 21 مباراة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتأخر بـ5 نقاط عن آرسنال المتصدر الذي لعب 20 مباراة.
كما تأهل مانشستر سيتي لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا وللدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي.
وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد أعلنت تحويل مانشستر سيتي إلى لجنة مستقلة؛ بسبب مزاعم بارتكاب مخالفات تتعلق باللوائح المالية للمسابقة.
وأضافت الرابطة أن المخالفات ترتبط بالفترة من موسم 2009/2010 وحتى موسم 2017/2018.
وتعرض مانشستر سيتي لمزاعم بارتكاب مخالفات مالية تتعلق بمدى دقة المعلومات المقدمة من إدارة النادي، "خاصة فيما يتعلق بإيراداته (ويتضمن ذلك إيرادات عقود الرعاية) وعلاقة الأطراف المرتبطة به وتكاليف عملية التشغيل".
وهناك مزاعم أيضا أن مانشستر سيتي لم يكشف بالتفصيل عن المكافآت المالية للإدارة في كل موسم من 2009/2010 وحتى 2012/2023.
وبين التواريخ المذكورة، فاز مانشستر سيتي بـ3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وثلاثة ألقاب لكأس رابطة الأندية المحترفة.
وتفاجأت إدارة مانشستر سيتي بالقرار وعدم تلقيهم أي تحذير من طرف رابطة الدوري الإنجليزي قبل الإعلان.