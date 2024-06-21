الهلال السعودي يمنح الضوء الأخضر لرحيل نجمه

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الهلال وافق بشكل نهائي على رحيل لاعبه عبد الإله المالكي في الموسم المقبل بناء على طلب اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب تلقى اتصالات من عدة أندية محلية لاستطلاع رأيه بشأن خوض تجربة جديدة بعيدًا عن الهلال.

ورحب المالكي بالرحيل في الموسم المقبل، ولكنه طلب من الإدارة أن يكون رحيله لموسم واحد فقط يستعيد خلاله حساسية المشاركة في المباريات، خاصة مع ابتعاده خلال الفترة الماضية عن اللعب تحت قيادة خيسوس.