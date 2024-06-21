الهلال السعودي يمنح الضوء الأخضر لرحيل نجمه
منحت إدارة الهلال السعودي الضوء الأخضر لرحيل أحد نجوم الفريق في الموسم الجديد.
ووافقت إدارة الهلال على رغبة أحد اللاعبين الكبار داخل صفوف الفريق من أجل المغادرة وخوض تجربة جديدة.
وقدم الهلال موسمًا رائعًا تحت قيادة مدربه البرتغالي خورخي خيسوس وحقق الثلاثية المحلية بالتتويج بلقب الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين بجانب كأس السوبر.
وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الهلال وافق بشكل نهائي على رحيل لاعبه عبد الإله المالكي في الموسم المقبل بناء على طلب اللاعب.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب تلقى اتصالات من عدة أندية محلية لاستطلاع رأيه بشأن خوض تجربة جديدة بعيدًا عن الهلال.
ورحب المالكي بالرحيل في الموسم المقبل، ولكنه طلب من الإدارة أن يكون رحيله لموسم واحد فقط يستعيد خلاله حساسية المشاركة في المباريات، خاصة مع ابتعاده خلال الفترة الماضية عن اللعب تحت قيادة خيسوس.
وشارك عبد الإله المالكي صاحب الـ 29 عامًا خلال 7 مباريات فقط في الموسم الماضي، ولعب أغلبها كبديل لمدة 26 دقيقة بشكل عام.
وانضم المدافع المخضرم إلى الهلال في صيف 2022 قادمًا من صفوف الاتحاد كما سبق له الدفاع عن ألوان الوحدة.