الجيش الملكي يتأهل إلى نهائي كأس العرش المغربي (فيديو)

صعد فريق الجيش الملكي إلى نهائي كأس العرش المغربي بتغلبه على المغرب الفاسي بنتيجة 2-0، مساء الأحد، في نصف نهائي البطولة على ملعب "أدرار".

تقدم الجيش الملكي بهدف عكسي بعدما هز يوسف الإدريسي لاعب المغرب الفاسي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 28.

وعزز الجيش الملكي تقدمه بهدف أمين زحزوح في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.