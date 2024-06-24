الجيش الملكي يتأهل إلى نهائي كأس العرش المغربي (فيديو)
صعد فريق الجيش الملكي إلى نهائي كأس العرش المغربي بتغلبه على المغرب الفاسي بنتيجة 2-0، مساء الأحد، في نصف نهائي البطولة على ملعب "أدرار".
تقدم الجيش الملكي بهدف عكسي بعدما هز يوسف الإدريسي لاعب المغرب الفاسي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 28.
وعزز الجيش الملكي تقدمه بهدف أمين زحزوح في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.
وينتظر الجيش الملكي مواجهة الفائز من لقاء الرجاء ومولودية وجدة الذي يقام مساء الاثنين على نفس الملعب.
ويحمل لقب كأس العرش المغربي فريق نهضة بركان الذي حقق البطولة في آخر نسختين.
وفاز الجيش الملكي بلقب الكأس 12 مرة آخرها موسم 2019 – 2020 وهو الأكثر تتويجًا باللقب.
يشار إلى أن الرجاء حقق هذا الموسم لقب الدوري المغربي على حساب الجيش الملكي الذي حل وصيفًا بفارق نقطة واحدة.
وكان الجيش الملكي بطلًا للدوري المغربي في الموسم الماضي قبل أن يفقد اللقب لصالح الرجاء.
ولم تعلن الجامعة المغربية الموعد الرسمي للمباراة النهائية لبطولة كأس العرش هذا الموسم.