رغم تعرضه لانتقادات.. مبابي يقلد حركة مارتينيز حارس الأرجنتين

قام النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان، بتقليد الحركة المشينة التي قام بها إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين، خلال تسلمه جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقام إيميليانو مارتينيز بتصرف مشين خلال تسلمه جائزة أفضل حارس في البطولة، وفسَّر الأمر بعد ذلك بأنه رد على صافرات استهجان جماهير فرنسا ضده.

وعلى غرار حارس الأرجنتين، كان مبابي ممسكًا بجائزة أفضل لاعب وهو يخرج من مركز تدريبات باريس سان جيرمان، وقام بتقليد الحركة المشينة التي قام بها إيميليانو مارتينيز.