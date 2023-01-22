رغم تعرضه لانتقادات.. مبابي يقلد حركة مارتينيز حارس الأرجنتين
قام النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان، بتقليد الحركة المشينة التي قام بها إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين، خلال تسلمه جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.
وقام إيميليانو مارتينيز بتصرف مشين خلال تسلمه جائزة أفضل حارس في البطولة، وفسَّر الأمر بعد ذلك بأنه رد على صافرات استهجان جماهير فرنسا ضده.
وعلى غرار حارس الأرجنتين، كان مبابي ممسكًا بجائزة أفضل لاعب وهو يخرج من مركز تدريبات باريس سان جيرمان، وقام بتقليد الحركة المشينة التي قام بها إيميليانو مارتينيز.
يذكر أن إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين، أثار جدلًا، حيث ظهر خلال الاحتفال بتتويج منتخب بلاده وسط جماهير، وهو يحمل دمية عليها صورة كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا.
وظهر إيميليانو مارتينيز عاري الصدر وهو يتواجد داخل الحافلة المكشوفة التي جابت شوارع العاصمة الأرجنتينية للاحتفال وسط الجماهير عقب التتويج ببطولة كأس العالم على حساب فرنسا، ويحمل دمية صغيرة وتوجد على وجهها صورة لمبابي وتبدو على وجهه علامات الحزن، كما ظهر بجانب الحارس الأرجنتيني، النجم ليونيل ميسي.
ولم يتوقف جدل مارتينيز عند احتفاله بعد كل ركلة أو بعد تسلمه جائزة الأفضل، بل استمر في غرفة خلع الملابس.
وظهر "مارتينيز" في مقطع فيديو حين أوقف الاحتفالات فجأة وصرخ بصوتٍ عالٍ: "دقيقة صمت على مبابي الميت".
وسجل مبابي 3 أهداف في مرمى إيميليانو مارتينيز بينها هدفان من ضربتي جزاء، حيث تعادل منتخبا فرنسا والأرجنتين 3/3 في الشوطين الأصليين والإضافيين.
وفي ضربات الترجيح فاز منتخب الأرجنتين 4/2 بعدما سجل ليونيل ميسي، وباولو ديبالا، ولياندرو باريديس، وغونزالو مونتييل، في حين أضاع كينغسيلي كومان، وأوريلين تشواميني، لفرنسا، وسجل مبابي، وراندال كولو مواني.