الموت يفجع محمد الشناوي قائد الأهلي المصري

تلقى محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد الأهلي المصري، خبراً صادماً بوفاة والده، اليوم الثلاثاء.

وفارق والد الشناوي الحياة بعد حادث سير مروع على طريق الواحات في مدينة 6 أكتوبر جنوبي القاهرة.

وبحسب تقارير صحفية محلية، فإن والد الشناوي كان يقود سيارته ولكنه تعرض لحادث مروع بعد انقلاب السيارة، دون الكشف عن ملابسات الحادث.

وتوجه الشناوي إلى المستشفى الذي تم نقل والده إليه قبل وفاته؛ من أجل إنهاء إجراءات دفن الجثمان.

ويعد محمد الشناوي، 36 عاماً، الحارس الأساسي للأهلي ومنتخب مصر في المواسم الأخيرة.

وجدد اللاعب عقده مع الأهلي ليبقى مع الفريق الأحمر حتى صيف 2027.

وبدأ الشناوي مسيرته في مسقط رأسه بمدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، قبل التحاقه بفريق الناشئين في النادي الأهلي بعد اجتياز الاختبارات.

ونجح الشناوي في شق طريقه للفريق الأول قبل الرحيل عام 2009 إلى طلائع الجيش، ثم لعب مع حرس الحدود معاراً قبل انتقاله إلى بتروجت.

وعاد الشناوي للأهلي مجدداً في صيف 2016، وأصبح حارساً بارزاً، وبات قائد الفريق.