محمد سالم الدوسري يسجل و"يخلط" على طريقة والده (فيديو)

شهدت مباراة الهلال السعودي وضيفه الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة مشهد لافتاً للأنظار.

وفاز الهلال على حساب الدحيل بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض.

أخبار ذات علاقة الهلال يقتنص فوزاً ثميناً على حساب الدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة

وتقدم الجزائري عادل بولبينة في الدقيقة 37 من عمر المباراة بينما تعادل الأوروغوياني داروين نونيز في الدقيقة 57 بينما أحرز الفرنسي ثيو هيرنانديز هدف الفوز في الدقيقة 67.

وشوهد سالم الدوسري قائد الهلال وهو يلعب مع نجله محمد احتفالاً بالفوز وحسم النقاط الثلاث.

ولعب محمد الدوسري الكرة في مرمى الهلال، واحتفل أمام الجماهير بنفس طريقة والده بالخلط، وهو ما نال تفاعلاً كبيراً من مشجعي الفريق السعودي الذي احتفوا بهذا المشهد.

وحقق الهلال أول 3 نقاط في مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة بقيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاغي.

أخبار ذات علاقة هدف الجزائري عادل بولبينة الخيالي في مرمى الهلال (فيديو)

وتولى إنزاغي قيادة الفريق في شهر يونيو الماضي، وصعد بالهلال إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة.

وافتتح الهلال مشواره في الدوري السعودي بالفوز على الرياض بهدفين نظيفين ثم تعادل مع القادسية بهدفين لكل منهما.