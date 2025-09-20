فرانس فوتبول تختار أسطورة برشلونة لتقديم الكرة الذهبية في حفل التتويج

قررت اللجنة المنظمة لجائزة الكرة الذهبية لفرانس فوتبول لعام 2025 أن تمنح أسطورة منتخب البرازيل ونادي برشلونة رونالدينيو شرف تقديم رمز الكرة الذهبية ووضعه على المنصة الخاصة قبل بداية الحفل وعند تسليمه للاعب المتوج.

وتقام مساء الاثنين 22 سبتمبر 2025، مراسم حفل جوائز الكرة الذهبية للعام الجاري، والتي تمنحها مجلة فرانس فوتبول سنويا لأفضل لاعب في العالم، حيث سينتهي التشويق حول معرفة اللاعب الذي سيخلف الإسباني رودري على عرش الجائزة الفردية الأعرق في تاريخ كرة القدم.

وقالت مصادر من منظمي حفل الكرة الذهبية 2025، الذي سيقام كالعادة على مسرح شاتليه بباريس إن نسخة العام الجاري ستشهد حضورًا مميزًا لأحد أساطير كرة القدم الذين سبق لهم أن رفعوا تلك الجائزة.

ولتحديد أي من المرشحيْن البارزيْن، بين أيقونة منتخب إسبانيا لامين يامال (برشلونة) ونجم فرنسا عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، سيتولى النجم البرازيلي رونالدينيو تقديم الجائزة في الحفل الذي سيحضره أعظم وأشهر نجوم الكرة الحاليين والسابقين.

ووفقًا لإذاعة "كادينا كوبي" (cadena cope) الإسبانية، يعود اختيار رونالدينيو لتقديم الكرة الذهبية ثم تسليمها للفائز، إلى كونه لعب في فريقي برشلونة وباريس سان جيرمان وهما الناديان اللذان ينشط فيهما حاليا يامال وديمبلي المتنافسين على الجائزة.

وأضافت "كادينا كوبي": "سيُضيف البرازيلي، الفائز سابقًا بالجائزة عام 2005، والذي لعب مع برشلونة وباريس سان جيرمان، لمسة رمزية إلى نسخة 2025، حيث لا يزال التشويق قائمًا حول هوية الفائز بين يامال وديمبلي".

وسبق لرونالدينيو أن أحرز جائزة الكرة الذهبية لسنة 2005 عندما كان يحمل ألوان نادي برشلونة وقدم خلال ذلك الموسم أداء مذهلا.