تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس الأهلي

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي المصري، بعد أنباء ترددت أمس عن وفاته، وهو الأمر الذي تم نفيه من قبل عائلته.

وخلال شهر نوفمبر الماضي، أصيب العامري فاروق، بنزيف في المخ أدى إلى انتقاله إلى أحد المستشفيات، في حالة صحية سيئة.

وقال أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي، اليوم الإثنين: "أنا من أكثر الناس دراية بحالة العامري فاروق الصحية منذ دخول للمستشفى ولدي تواصل يومي مع عائلته خاصة شقيقه هشام وقمت بزيارته في المستشفى أكثر من مرة ودخلت له العناية المركزة، ورأيته وهو فاتح عينيه وقام الأطباء بإزالة أجهزة التنفس في أيام قليلة".