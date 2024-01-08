تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس الأهلي
كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي المصري، بعد أنباء ترددت أمس عن وفاته، وهو الأمر الذي تم نفيه من قبل عائلته.
وخلال شهر نوفمبر الماضي، أصيب العامري فاروق، بنزيف في المخ أدى إلى انتقاله إلى أحد المستشفيات، في حالة صحية سيئة.
وقال أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي، اليوم الإثنين: "أنا من أكثر الناس دراية بحالة العامري فاروق الصحية منذ دخول للمستشفى ولدي تواصل يومي مع عائلته خاصة شقيقه هشام وقمت بزيارته في المستشفى أكثر من مرة ودخلت له العناية المركزة، ورأيته وهو فاتح عينيه وقام الأطباء بإزالة أجهزة التنفس في أيام قليلة".
وأضاف: "لكن منذ 3 أيام الحالة شهدت تراجعا عنيفا جدا وبالأمس تفاقمت الحالة بشكل صعب جدًا وعاد على الأجهزة بقوة، الحالة صعبة وشديدة الحرج والخطورة ولا نملك إلا الدعاء له، والله يسامح من أشاع أنه توفى، فهو لديه عائلة ومحبون، ولا يصح أن يتم نشر مثل هذه الشائعات على الإطلاق، كل دعواتنا له بالشفاء".
وكان خالد العامري، شقيق العامري فاروق، نفى عبر حسابه على "فيسبوك" خبر وفاة شقيقه، قائلا: "يا جماعة أخي العامري على قيد الحياة ومحتاج دعواتكم بالشفاء، لماذا يكتب البعض أخبارا غير سليمة؟ رجاء الدعاء له بالشفاء والصحة والعافية".
وأعلن النادي الأهلي خلال الأيام الماضية، خضوع العامري فاروق لفحوصات طبية، تحت إشراف كونسولتو طبي من كبار الأطباء، مع إمكانية سفره للخارج.
يذكر أن العامري فاروق شغل منصب وزير الرياضة المصري في الفترة من 2 أغسطس 2012 و حتى 2 يوليو 2013.