3 دقائق نارية.. قناة ريال مدريد تفضح حكم مباراة مايوركا (فيديو)‎
ألونسو مدرب ريال مدريد يتحدث مع حكم مباراة مايوركاالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
31 أغسطس 2025، 4:53 م

كتب: نور الدين ميفراني

هاجمت قناة ريال مدريد، الحكم خوسيه ماريا سانشير مارتينيز، وحكم تقنية الفيديو بوليدو سانتانا، على خلفية إدارتهم لمباراة الفريق الملكي أمام ريال مايوركا 2-1 في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وألغى الحكم 3 أهداف لريال مدريد، وشككت القناة في خطوط التسلل بالنسبة للهدف الأول الملغى حين كانت مليمترات فقط هي التي حددت أن الفرنسي مبابي متسلل وشككت أيضا في خطوط التسلل بالنسبة للهدف الثاني الذي سجله الفرنسي.

كما اعتبرت أن هدف التركي أردا غولر الثالث شرعي حسب قوانين كرة القدم لكون الكرة ارتطمت باللاعب وهي عائدة من المنافس ولم تكن لمسة يد مقصودة بل حماية من اللاعب لجسده.

هجوم لاذع

ولجأ حكم تقنية الفيديو لتحميل المسؤولية لحكم المباراة ودعاه لمشاهدة اللقطة وبعدها قرر عدم احتسابه.

القناة ذكرت في فيديو مدته 3 دقائق، أن تاريخ الدوري الإسباني شهد إلغاء 3 أهداف في مباراة واحدة 3 مرات وكل القرارات كانت ضد ريال مدريد.

وتعودت قناة ريال مدريد على مهاجمة الحكام قبل بداية المباراة ومنذ تعيينهم مذكرة بتاريخهم وأخطائهم ضد الفريق، لكن هذا الموسم الظاهر أنها غيرت الخطة لتهاجمهم بعد المباريات وتكشف أخطاءهم. 

 

 

