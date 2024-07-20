منح لؤي مشعبي، رئيس نادي الاتحاد السعودي الجديد، موافقته لأحد المشجعين على منصة "إكس" طالبه بضرورة تكريم يليق بالثنائي المغربي عبد الرزاق حمد الله، والدولي المصري أحمد حجازي حال تأكد رحيلهما.

وربطت تقارير مؤخرًا حمد الله بالرحيل عن الاتحاد، إذ ذكرت أن وجهته ستكون لأحد أندية الشباب أو التعاون أو الاتفاق إذ يفضل البقاء في الدوري السعودي لرغبته في تحطيم الرقم القياسي لهدافي المسابقة.

أما حجازي فبات قريبًا من الانتقال لنادي نيوم، الناشط في دوري الدرجة الأولى.

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وكتب أحد المشجعين منشورًا على منصة "إكس"، موجهًا حديثاً لرئيس الاتحاد، قائلًا: "الوداع والتكريم الذي حظي به مارسيلو غروهي، ورومارينيو يجب أن يتكرر مع حجازي وحمد الله، هما يستحقان ذلك، على إدارة النادي أن تحدد المكان المناسب، سواء ملعب النادي أم صالة الألعاب أم صالة الجوهرة، على أن يكون ذلك في الأيام المقبلة بحضور الجمهور والكورفا".

وتفاعل مشعبي مع المنشور فورًا بعلامة تشير على موافقته بشأن الاقتراح، ولكنه لم يحدد الموعد الذي سيتم فيه الأمر أو أي تفاصيل أخرى.

وانضم حمد الله في يناير 2022 لصفوف "العميد"، وخلال عامين ونصف توج بلقب الدوري والسوبر المحلي وشارك في مونديال الأندية.

ويأتي حمدالله بالمركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري السعودي للمحترفين برصيد 129 هدفًا خلف السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي السابق الذي يملك في رصيده 144 هدفًا.

ويستهدف حمدالله، خطف صدارة الهدافين التاريخين من السومة، بعد تجاوز رقمه في الموسم المقبل بتسجيل 16 هدفًا.

بينما شارك حجازي مع "النمور" في 101 مباراة في المباريات جميعها سجل خلالهم 12 هدفًا وصنع اثنين.

وحقق حجازي مع الاتحاد لقبي دوري روشن وكأس السوبر السعودي.