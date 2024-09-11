الترتيب الجديد للدوري التونسي بعد قبول شكوى الإفريقي وترجي جرجيس

كسب النادي الإفريقي التونسي نقطتين جديدتين في الدوري الممتاز وذلك بعد منحه نقاط الفوز أمام اتحاد بن قردان بعد أسبوعين تقريبا من مواجهة الجولة الأولى للدوري التونسي لموسم 2024ـ 2025.

وتعادل الإفريقي في 31 أغسطس مع مضيفه اتحاد بن قردان (2 ـ2) في مستهل مشوار الفريقين في الموسم الجديد، قبل أن يطعن الفريق الأحمر والأبيض في مشاركة لاعب الاتحاد محمد الحبيب يكن بدعوى وجوده تحت طائلة العقوبة ليكسب نزاعه خارج المستطيل الأخضر بعدما تم اعتباره فائزا (3 ـ0) مع منحه نقاط المباراة وسحب نقطة التعادل من اتحاد بن قردان.

وبدوره حصل الترجي الجرجيسي على نقطتين إضافيتين في رصيده بعدما قررت الرابطة هزيمة الملعب التونسي لإشراكه لاعبه غازي العيادي في مباراة الجولة الأولى رغم وجوده تحت طائلة العقوبة بعد تلقيه 3 بطاقات صفراء.

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وقرر مكتب رابطة الدوري منح نقاط الفوز الثلاث لفريق ترجي جرجيس وسحب نقطة التعادل من رصيد الملعب التونسي بعد أن انتهت المباراة على المستطيل الأخضر (1 ـ 1).

والتحق النادي الإفريقي والترجي الجرجيسي بكل من الترجي التونسي ونجم المتلوي وشبيبة العمران والأولمبي الباجي في المركز الأول برصيد 3 نقاط فيما أصبح الملعب التونسي واتحاد بن قردان يحتلان المركز الأخير مع النجم الساحلي وقوافل قفصة واتحاد تطاوين ومستقبل سيلمان دون نقاط.

وفي ما يلي ترتيب الدوري التونسي بعد قرارات رابطة المحترفين اليوم الأربعاء:

وتدور مباريات الجولة الثانية من الدوري التونسي على خمس دفعات وتبدأ يوم السبت 14 سبتمبر الجاري بمواجهتين تجمع الأولى الأولمبي الباجي بمستقبل قابس فيما تدور الثانية بين قوافل قفصة والترجي الجرجيسي.