ميسي يشتبك مع لاعب فنزويلا في نفق غرفة الملابس (فيديو)

أثار أسطورة المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي الكثير من التفاعلات في أوساط متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة بعد ساعات قليلة من مباراة منتخب بلاده أمام فنزويلا في تصفيات كأس العالم 2026.

وقاد ميسي الأرجنتين للفوز (3 ـ 0) على فنزويلا في الجولة 17 من تصفيات منطقة أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، ليعزز فريق المدرب ليونيل سكالوني صدارته للمجموعة الموحدة لمنتخبات كونميبول بعد أن كان حسم التأهل منذ أشهر.

واختتم ميسي مشواره على ملعب المونيمونتال التاريخي في بيونس آيرس في تصفيات كأس العالم بشكل رائع، بعدما أحرز هدفين في مباراته الأخيرة مثيرا جدلا واسعا حول موعد اعتزاله.

وقبل بداية الشوط الثاني من مباراة الأرجنتين وفنزويلا ظهر ميسي في مقطع فيديو لقي رواجا واسعا على منصات التواصل، وهو يدخل في اشتباك مع أحد لاعبي المنتخب الخصم.

وظهر قائد إنتر ميامي في النفق المؤدي من غرف تبديل الملابس إلى أرض الملعب وهو يتوجه إلى لاعبي فنزويلا عند الدخول إلى أرض الملعب لاستئناف الشوط الثاني، قبل أن يشتبك مع أحد اللاعبين وينضم إليه عدد من زملائه وتخرج الأمور عن السيطرة.

وحاول بعض اللاعبين فض الخلاف فيما بدا أن ميسي سعى إلى تبادل العنف مع اللاعب الفنزويلي كما كان المبادر إلى اندلاع المشادة بينهما.

ولم يحدد ميسي (38 عاما) موعد اعتزاله، لكنه قال إن المباراة ضد فنزويلا ستكون آخر مباراة له في تصفيات كأس العالم على أرضه.

وكان ميسي افتتح التسجيل في الدقيقة 39، بعدما استلم تمريرة من يوليان ألفاريز في هجمة مرتدة سريعة، سددها في الزاوية العليا اليمنى لمرمى رومو حارس فنزويلا.

وأكملت الأرجنتين ضغطها الشرس في الشوط الثاني، وانتظر رفاق ميسي حتى الدقيقة 76 لتسجيل الهدف الثاني.

وبعد أربع دقائق، اختتم ميسي تألقه في المباراة بإحراز الهدف الثالث بعد تمريرة من تياجو ألمادا.

وتتصدر الأرجنتين ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية برصيد 38 نقطة، وتحل ضيفة على الإكوادور يوم الثلاثاء المقبل في آخر مبارياتها في المجموعة.