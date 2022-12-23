تركي آل الشيخ: والله أنا هلالي ولكن جماهيره تهاجمني

كشف تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني؛ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن النادي السعودي الذي يشجعه، وعن الهجوم الذي يتعرض له من جماهيره.

وقال تركي آل الشيخ في تصريحات للإعلامي "محمد البكيري" بحسابه الشخصي في موقع تويتر: "والله أني هلالي لكن مقد هاجمني ولا ضايقني قد جمهور الهلال! ".

وأضاف آل الشيخ متعجبا: "80% من جمهور النصر يعاملونني ويتكلمون معي بأفضل الكلام، حاجة غريبة! عشان كذا قررت أنا الميريا ولا عاد أبي صداع".