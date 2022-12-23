تركي آل الشيخ: والله أنا هلالي ولكن جماهيره تهاجمني
كشف تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني؛ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن النادي السعودي الذي يشجعه، وعن الهجوم الذي يتعرض له من جماهيره.
وقال تركي آل الشيخ في تصريحات للإعلامي "محمد البكيري" بحسابه الشخصي في موقع تويتر: "والله أني هلالي لكن مقد هاجمني ولا ضايقني قد جمهور الهلال! ".
وأضاف آل الشيخ متعجبا: "80% من جمهور النصر يعاملونني ويتكلمون معي بأفضل الكلام، حاجة غريبة! عشان كذا قررت أنا الميريا ولا عاد أبي صداع".
وكان آل الشيخ قد أوضح عبر تويتر حقيقة تمويله لصفقة انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
ونفى تركي وجود أي علاقة له بالكرة السعودية، قائلا: "أي أحد يعتقد أن لي علاقة بأي شيء يخص كرة القدم السعودية هذا يعاني من خلل في الدماغ؛ لأني تعبت أشرح أني منذ صدور الأمر الكريم بإعفائي لا علاقة لي بشيء في الكرة أو الرياضة إلا عند الاحتفال بإنجاز وطني في البوليفارد تسويقا للموسم وتكريما للإنجاز!" .
وكان النصر السعودي قد تعادل سابقا أمام ألميريا الإسباني، يوم التاسع من ديسمبر، في المباراة الودية التي جمعتهما بالعاصمة الرياض.