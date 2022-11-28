أهداف مباراة إسبانيا وألمانيا (فيديو)

تقدم ألفارو موراتا مهاجم منتخب إسبانيا، بهدف في شباك ألمانيا خلال المباراة التي تقام بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر.

وفي الدقيقة قابل موراتا عرضية زميله جوردي ألبا وحولها بقدمه في شباك مانويل نوير، معلنًا تقدم "لاروخا".

ونجح نيكلاس فولكروغ في خطف هدف التعادل القاتل لألمانيا في الدقيقة 83.