أهداف مباراة إسبانيا وألمانيا (فيديو)
تقدم ألفارو موراتا مهاجم منتخب إسبانيا، بهدف في شباك ألمانيا خلال المباراة التي تقام بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر.
وفي الدقيقة قابل موراتا عرضية زميله جوردي ألبا وحولها بقدمه في شباك مانويل نوير، معلنًا تقدم "لاروخا".
ونجح نيكلاس فولكروغ في خطف هدف التعادل القاتل لألمانيا في الدقيقة 83.
ويحتل منتخب إسبانيا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه الساحق على كوستاريكا، متذيل الترتيب، بنتيجة 7-0.
ويحتل منتخب ألمانيا المركز الثالث بعد خسارته على يد اليابان بنتيجة 2-1.
وفي وقت سابق وباغتت كوستاريكا منتخب اليابان بالانتصار 1-صفر في ثاني جولات المجموعة الخامسة، لتقلص آمال منتخب البلد الآسيوي في التأهل إلى دور الستة عشر.
بهذا الفوز، يتجمد رصيد اليابان عند 3 نقاط، بينما حصدت كوستاريكا 3 نقاط لتصعد للمركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة لتترك ألمانيا متذيلة دون رصيد من النقاط حتى مباراة إسبانيا مساء اليوم.