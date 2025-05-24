حدث بالفعل.. مفاجأة مدوية حول أول ظهور للامين يامال بالقميص رقم 10

كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة مدوية بشأن الظهور الأول لنجم برشلونة، لامين يامال، مرتديا الرقم "10"، الذي كشفت تقارير أخيرة بأن النادي سيمنحه للاعب عقب توقيعه عقده الجديد مع البلوغرانا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت"، مؤخرا فإن يامال سيرتدي الرقم 10 في الموسم المقبل، بدلا من رقمه الحالي 19.

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ويتزامن ذلك مع اقتراب أنسو فاتي لاعب الفريق الكتالوني من الرحيل عن صفوفه.

وكان فاتي تسلم الرقم 10 بعد نهاية حقبة تاريخية للأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة.

ورحل ميسي عن البارسا في صيف 2021، بعد أن قضى 17 عاما مع الفريق الأول.

وكان ميسي ارتدى الرقم 10 في 2008، عقب رحيل رونالدينيو، حيث كان يرتدي الرقم 19 قبله، وهو الرقم نفسه الذي يحمله يامال حاليا.

فيما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، بأن القرار اتخذ داخل النادي، بغضّ النظر عن مصير أنسو فاتي، ليكون يامال هو الوريث الرسمي للرقم الذي ارتداه أساطير، مثل ميسي، وستحمل هذه الخطوة دلالات استراتيجية وتسويقية كبيرة، حيث يخطط برشلونة لبناء مشروعه المستقبلي حول النجم الصاعد.

ويستعد النادي للإعلان عن لحظة تاريخية يوم 13 يوليو 2025، بالتزامن مع احتفال يامال بعيد ميلاده الـ18، حيث سيوقّع على عقدٍ جديد طويل الأمد، وسيرتدي القميص الأسطوري رقم 10، ليبدأ فصلا جديدا في مسيرته الكروية مع النادي الكتالوني.

وبحسب التقارير فإن العقد سيمتد حتى عام 2030، وسيتضمن مزايا مالية وفنية تتناسب مع مستواه الرائع.

من جانبها، ذكرت إذاعة "كادينا سير"، بأن "لامين يامال صور بالفعل إعلانا دعائيا جديدا مع شركة نايكي ومن المحتمل أن يظهر خلاله مرتديا القميص رقم 10".

ولعب المتوج بكأس أمم أوروبا 54 مباراة بقميص برشلونة، واستطاع أن يسجل 18 هدفا ويصنع 25 في جميع البطولات.