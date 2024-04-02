لقطة الموسم في العراق.. لاعب يرفض احتساب ضربة جزاء لصالحه (فيديو)
رفض عبد المجيد أبو بكر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة، احتساب ضربة جزاء لصالحه، خلال مواجهة الحدود بالجولة 20 من الدوري العراقي الممتاز.
وخلال هجمة للشرطة على مرمى الحدود، سقط عبد المجيد أبو بكر أرضا، ليحتسب الحكم سالم عامر ضربة جزاء، لكن اللاعب رفع يده بأنها ليست ضربة جزاء.
وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو، وألغى ضربة الجزاء بالفعل.
وانتزع الشرطة فوزا مهما على الحدود ليتصدر الدوري العراقي الممتاز بـخمسة وأربعين نقطة، وهو رصيد القوة الجوية نفسه أيضا.
ويحتل الحدود المركز التاسع بـ29 نقطة.
وشهد الدوري العراقي، أمس الأحد، أحداث شغب كارثية خلال مباراة دهوك والقوة الجوية، بعد اقتحام مشجعين الملعب للاعتداء على لاعبي القوة الجوية.
وهدد القوة الجوية بالانسحاب من البطولة حال عدم اتخاذ اتحاد الكرة قرارات انضباطية توازي ما حدث من أحداث شغب.
ويرى القوة الجوية أن بعض لاعبيه كانوا عرضة للاغتيال خلال المباراة.