لقطة الموسم في العراق.. لاعب يرفض احتساب ضربة جزاء لصالحه (فيديو)

وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو، وألغى ضربة الجزاء بالفعل.

وانتزع الشرطة فوزا مهما على الحدود ليتصدر الدوري العراقي الممتاز بـخمسة وأربعين نقطة، وهو رصيد القوة الجوية نفسه أيضا.

ويحتل الحدود المركز التاسع بـ29 نقطة.

وشهد الدوري العراقي، أمس الأحد، أحداث شغب كارثية خلال مباراة دهوك والقوة الجوية، بعد اقتحام مشجعين الملعب للاعتداء على لاعبي القوة الجوية.