تحذير... توقف عن تنزيل تحديثات كروم غير الرسمية على جهاز الكمبيوتر

إذا كنت تستخدم نظام ويندوز، فمن المرجح أن يكون كروم مثبتًا كمتصفح افتراضي على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، على الرغم من محاولات مايكروسوفت المستمرة لدفع المستخدمين إلى استخدام متصفح إيدج، والتهديد الجديد من متصفحات الذكاء الاصطناعي الذي يزداد زخمًا.

ضحية نجاحه

يبدو أن كروم أصبح ضحية نجاحه، لأن المهاجمين يعلمون أنك تستخدمه، ويعتبرونه نقطة الوصول المثالية إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك وبياناتك إذا تمكنوا من إيجاد طريقة للدخول.

لهذا السبب، هنالك العديد من التحذيرات التي نسمعها عن تهديدات خطيرة تشكلها تحديثات كروم المزيفة.

وهذا هو الحال مع أحدث تحذير من مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي يأتي كجزء من الجهود المستمرة لنشر تحذيرات حول برامج الفدية.



تحديثات مزيفة

عادة ما تكون كلمة تحديث مرادفة للأمان، ولكنها في بعض الحالات تكون عكس ذلك تمامًا.

فبينما يعد تحديث البرامج باستمرار من أفضل الممارسات، فإن تثبيت التحديثات عشوائيًا دون التحقق من سلامتها قد يؤدي في بعض الأحيان إلى مخاطر جديدة.

في هذا السياق، اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي تحديثات كروم غير رسمية ومزيفة مصممة لتنفيذ نص برمجي من يُسقط ملفًا في مجلد بدء تشغيل ويندوز. ومن هناك، يعمل الملف في كل مرة يسجل فيها الضحية دخوله.

سبل الحماية

كما هو الحال مع أغلب الاختراقات، فإن النصيحة واضحة جدًا. لا تحاول الوصول إلى التحديثات أو عمليات التثبيت الجديدة باستخدام الروابط المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

بل احرص دائمًا على تنزيل التطبيقات والتحديثات من المتاجر أو المواقع الإلكترونية الرسمية.

وتذكر أن كروم سيقوم بتنزيل التحديثات تلقائيًا وسيطلب منك إعادة تشغيل المتصفح بعد الانتهاء من ذلك للتأكد من تثبيته.

لذلك لست بحاجة إلى البحث عن هذه الروابط والنقر عليها. في غضون ذلك، ينصح بتحديث متصفح كروم بالطريقة الرسمية في أسرع وقت ممكن، نظرًا لأحدث مجموعة من الإصلاحات عالية الخطورة من غوغل التي صدرت منذ أيام قليلة.