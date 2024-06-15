تسجيل المكالمات وتلخيصها.. هذا ما تقدمه أبل لمستخدميها

منعت أبل مستخدميها من الوصول إلى تطبيقات تسجيل المكالمات التابعة لجهات خارجية، لكن مع الذكاء الاصطناعي، قررت الشركة أخيرًا تقديم هذه الميزة من خلال تشكيلة آيفون الخاصة بها.

نسخ المكالمات وتلخيصها

يخضع نظام التشغيل "iOS 18" لعملية إصلاح شاملة للتصميم، كما تأتي بعض الميزات الأساسية التي كانت موجودة على نظام التشغيل أندرويد لسنوات مع هذا الإصدار الجديد.

وأصبحت شركة أبل مستعدة أخيرًا لتقديم ميزات تسجيل المكالمات ونسخها وتلخيصها وتحويلها إلى نص لمستخدمي آيفون عام 2024.

ويشير هذا التغيير إلى أن أبل متأكدة من كيفية معالجة البيانات، للحفاظ على خصوصية المستخدمين.

وفي هذا السياق، قدم "تروكولر" أخيرًا ميزة تسجيل المكالمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تساعدك أيضًا على تلخيص المكالمات وتحويل الصوت إلى نص.

ومن المرجح أن تكون "Apple Intelligence" في قلب جهود الشركة لتسجيل المكالمات، لكن للأسف تكامل الذكاء الاصطناعي يعني أنه سيتعين عليك الاستثمار في أحدث إصدارات "iPhone 15 Pro"، أو إصدارات "iPhone 16 " القادمة للاستفادة من هذه الميزة.