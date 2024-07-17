يقوم واتساب بتحديث النظام الأساسي للتطبيق من خلال إضافة ميزة قادمة تم تصميمها لترجمة الرسائل باستخدام حزم لغات مختلفة؛ بهدف توسيع نطاق جاذبية التطبيق من خلال تسهيل الاتصال السلس متعدد اللغات بين المستخدمين مباشرة داخل نوافذ الدردشة.

يأتي هذا التطور بعد اكتشاف ميزة أخرى في الإصدار التجريبي من واتساب، التي تعمل على التحويل المباشر للرسائل الصوتية إلى نصوص.

تواصل محسّن مع ترجمة فورية

يختبر تطبيق واتساب ميزة جديدة تمكن المستخدمين من ترجمة الرسائل إلى لغات أخرى، تستخدم تقنية الترجمة المباشرة من غوغل.

وجرى اكتشاف الميزة الجديدة في النسخة التجريبية من تطبيق واتساب لنظام التشغيل اندرويد. ومن المتوقع أن تقتصر الترجمة المباشرة لرسائل واتساب في البداية على مجموعة محدودة من خيارات اللغة، بما في ذلك الإنجليزية والبرتغالية والروسية والعربية والإسبانية والهندية، مع إضافات محتملة في التحديثات اللاحقة.

آلية العمل

تعمل ميزة الترجمة المباشرة للرسائل على الجهاز، مما يعني أنه يتم تخزين البيانات محليًا بدلاً من إرسالها إلى خادم سحابي.

وهذا يعني أنها ستحافظ أيضًا على التشفير الشامل مع ضمان معالجة الرسائل بكفاءة، والحفاظ على إجراءات أمنية قوية وخصوصية البيانات، ما يتماشى مع التزام واتساب بحماية معلومات المستخدم.

ولكي تعمل هذه الميزة، قد يتعين على المستخدمين تنزيل حزم اللغات المختلفة، ومن المتوقع أن تحدث الترجمة تلقائيًا داخل الدردشات، مما يعني أن المستخدمين قد لا يضطرون إلى الخروج من التطبيق للحصول على ترجمة للرسائل النصية.

وتخطط واتساب لتقديم خيار يسمح للمستخدمين بتمكين الترجمة التلقائية لجميع رسائل الدردشة في التحديث المستقبلي.

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نسخ الرسائل الصوتية

إلى جانب الترجمة المباشرة للرسائل، يُقال أيضًا إن تطبيق واتساب لنظام أندرويد يعمل على تطوير التحويل المباشر للرسائل الصوتية إلى نص.

بذلك، قد يكون المستخدم قادرًا على إنشاء نسخ للرسائل الصوتية التي أرسلها أو استلمها. ووفقًا للتسريبات، قد تضيف واتساب إشعارًا جديدًا يسأل المستخدم عما إذا كان يريد الحصول على نسخة نصية من الرسالة الصوتية.