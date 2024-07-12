هكذا تتلاعب 97% من المواقع بالمستخدمين

كشفت دراسة حديثة أجرتها الشبكة العالمية لإنفاذ الخصوصية (GPEN) أن 97% من مواقع الويب والتطبيقات في جميع أنحاء العالم تستخدم "أنماطًا مظلمة" للتلاعب بالمستخدمين.

وتتضمن ممارسات التصميم الخادعة هذه، سياسات خصوصية غير واضحة، وعمليات معيقة لإلغاء الاشتراك في التتبع، وصعوبات في إلغاء تنشيط الحساب.

وأظهرت الدراسة، التي قيمت أكثر من ألف موقع ويب وتطبيق عبر مختلف القارات، أن 89% من سياسات الخصوصية كانت بها مشكلات، وغالبًا ما تتجاوز 3000 كلمة، أو تستخدم مصطلحات معقدة تتطلب قدرة قراءة على المستوى الجامعي.

وبحسب الدراسة، التي نشرتها صحيفة "لوموند" فإن 70% من المواقع جعلت من الصعب تحديد الخيارات الأكثر حماية للخصوصية، و46% تطلبت عدة نقرات لتأكيد هذه الاختيارات.

كما تم أيضًا استطلاع ميزات إدارة الحساب، إذ أظهرت الدراسة، أنه في 16% من الحالات، كان من الصعب العثور على زر تسجيل الخروج، كما أن 55% من المواقع جعلت من المستحيل تعطيل الحسابات.

ومن بين أولئك الذين سمحوا بتعطيل الحساب، حاول 29% منهم ثني المستخدمين باستخدام لغة التلاعب العاطفي، و35% منهم دفعوا المستخدمين بشكل متكرر إلى إعادة النظر في قرارهم، في حين فرض 27% خطوات غير ملائمة، مثل ملء النماذج التي تتطلب معلومات شخصية جديدة.

وأشار تقرير الشبكة إلى أن 54% من المواقع شجعت تسجيل الدخول عبر حسابات الطرف الثالث، مثل ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية، ما يسهل التتبع وجمع المعلومات حول المستخدمين بشكل أفضل.

وفي فحص محدد للمواقع الإلكترونية الفرنسية، لاحظت هيئة حماية البيانات الفرنسية (CNIL) اتجاهات أكثر إيجابية قليلاً.

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وعند تسجيل الدخول الأولي، كان من الأسهل عمومًا على المستخدمين تحديد الخيارات الأكثر ملاءمة للخصوصية، وكان تسجيل الخروج أكثر وضوحًا.

ومع ذلك، تستند هذه النتائج إلى عينة صغيرة مكونة من ثمانية عشر موقعًا للهواتف المحمولة، تشمل الخدمات التجارية والمواقع السمعية والبصرية والناشرين الصحفيين.

وأكدت هيئة حماية البيانات الفرنسية أنه على الرغم من أن المواقع الفرنسية أظهرت بعض التحسن، إلا أن هناك مشكلات كبيرة لا تزال قائمة، وتخطط الوكالة لاستخدام هذه النتائج.