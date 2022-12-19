هل تنحى إيلون ماسك عن رئاسة تويتر؟

ذكرت قناة Tesla USA، على يوتيوب، اليوم الإثنين، أن مالك شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك، استقال من رئاسة مجلس إدارة شركة تويتر.

وكان إيلون ماسك يتحدث في بث مباشر عبر قناة الشركة على يوتيوب، إلى جانب جاك دورسي الرئيس السابق لتويتر.

ونقلت القناة على لسان إيلون ماسك قوله إنه استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة تويتر.

وكان إيلون ماسك قد أجرى خلال الأيام الأخيرة استطلاعاً للرأي عبر حسابه يسأل فيه متابعيه عن رأيهم في تنحيه عن منصبه، شارك فيه أكثر من 17 مليون مشارك، ليتفاجأ بأن معظمهم أبدوا تأييدهم لمغادرته.