دراسة: "ChatGPT" يزداد غباءً

ووفق دراسة أجراها باحثون من جامعتي ستانفورد وبيركلي الأمريكيتين، فإنه على مدار بضعة أشهر غيّر كلٌّ من نموذجي "جي بي تي-3.5" و "جي بي تي-4" سلوكهما على نحو كبير، حيث انخفضت دقة ردودهما بشكل كبير؛ ما يؤكد صحة تَندّر المستخدمين حول التدهور الواضح في أداء أحدث إصدارات النموذج في الأشهر التي تلت إصداره.

وقال الباحثون إن نموذج "جي بي تي-4" كان جيدًا جدًّا في شهر آذار/مارس 2023 خصوصًا في تحديد الأعداد الأولية، وبدقة بلغت نسبتها 97.6 %، ولكنه كان ضعيفًا جدًّا في الأسئلة نفسها في شهر حزيران/ يونيو 2023، وبدقة لم تتجاوز 2.4%.

وأفادت الدراسة، بأن كل من "جي بي تي-4" و "جي بي تي-3.5" عانيا المزيد من أخطاء التنسيق في إنشاء التعليمات البرمجية في شهر حزيران/يونيو مقارنة بشهر آذار/مارس؛ ما يؤكد نظرية مستخدمين لاحظوا مع مرور الوقت أن روبوت الدردشة أصبح أغبى.

وردًّا على شائعات قالت إن هذا التغيير كان مقصودًا، ردَّ رئيس المنتجات لدى شركة "أوبن إيه آي OpenAI" المطورة لروبوت الدردشة، نافيًا ذلك، إذ قال في تغريدة على تويتر "لا، لم نجعل جي بي تي-4 أغبى، وعلى العكس تمامًا، فنحن نجعل كل إصدار جديد أذكى من الإصدار السابق".