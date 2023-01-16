تقنية جديدة تحول المناجم المهجورة إلى بطاريات للطاقة

وتتألف التقنية بذلك من مولد ومحرك كهربائي وأماكن تخزين ومعدات خاصة بالمناجم، وكلما كان المنجم أكثر اتساعا وعمقا، كانت الطاقة الكهربائية المتولدة أعلى.

وقال الباحث جوليان هانت، المؤلف الرئيس للدراسة: "عندما يغلق المنجم يخسر آلاف العمال مصدر رزقهم، ما يؤثر سلبيا على الدخل الاقتصادي للعائلات المعتمدة على عمل المناجم، ولكن التقنية الجديدة تزود العاملين المسرحين بوظائف جديدة بعد توقف أعمال المنجم".

وأضاف: "تمتاز المناجم المهجورة بتوفر البنية التحتية اللازمة واتصالها بشبكة الطاقة، ما يقلل من تكاليف التقنية وتشغيلها"؛ وفقا لموقع تك إكسبلور.