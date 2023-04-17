أفران شمسية تساعد اللبنانيين على إنضاج الخبز تحت الشمس

على سطح مخبز في قرية رمحالا بلبنان، تولد أنظمة طاقة شمسية مركزة ركبتها شركة "بارتنرز وز صن" الحرارة اللازمة لتشغيل فرن حراري هجين.

وتستهدف الشركة الناشئة صناعة الأغذية والمشروبات من خلال تسخين سوائل ناقلة للحرارة بأشعة الشمس المركزة.

وبعد ذلك، تستخدم سوائل للمساعدة في تشغيل أفران الحمل الحراري بحيث تسمح بوصول درجة حرارتها إلى نحو 300 درجة مئوية، بما يتيح تسوية جميع المخبوزات.

وقال توفيق حمدان، الشريك المؤسس لشركة "بارتنرز وز صن" ومخترع فرن الطاقة الشمسية: "العملية هي محطة لتوليد الطاقة، عبارة عن محطة توليد طاقة بكفاءة عالية نستخدم فيها الطاقة الشمسية المركزة، هذه الطاقة الشمسية المركزة تجمع الشمس بشكل قوي جداً وتعطينا حرارة مباشرة".

وأضاف: "هذه الحرارة مباشرة نستخدمها في الأغذية والمشروبات. هذا هو المفهوم ككل، هو براءة اختراع سجلناها وهي توفر على الناس الحصول على الحرارة من المازوت (الديزل) أو من الكهرباء".

وأردف حمدان قائلا: "هذا الشيء سيوفر استيراد المازوت على لبنان لأنه سيوقف من استخدامه في صناعة المأكولات والمشروبات وعلى رأسها المخابز، كما سيوفر الكهرباء التي ستنتجها المخابز لتعمل بها، فعمليا أقل مخبز سيوفر في الشهر بس حوالي 10 أطنان مازوت".

ويستخدم فرن الحمل الحراري الشمسي آلية مبتكرة للتبادل الحراري تخضع براءة الاختراع الخاصة بها للمراجعة في هولندا حاليا. وجرى تصميم الفرن للاستخدام الصناعي في تسوية الخبز.

ومن خلال إنتاج طاقة نظيفة، لا يقلل المشروع من تكلفة الطاقة فحسب، لكنه يساعد أيضا في تقليل الأثر البيئي للأفران التي تعمل بالوقود.