مع قرب إقرار "الجرائم الإلكترونية".. الأردن يحدد شروط رفع الحظر عن "تيك توك"
حدد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، شروطًا لرفع الحظر المفروض على تطبيق "تيك توك" في البلاد، والذي ترافق مع احتجاجات في مدينة معان جنوب البلاد نهاية العام 2022.
وأكد الخصاونة في تصريحات خلال لقاء مع طلبة جامعيين، ونقلتها وسائل إعلام رسمية يوم الخميس، بأن "الخلاف مع تطبيق تيك توك، مبني على أساس عدم وجود معايير واضحة حول المحتوى المنشور".
وطالب المسؤول الأردني، تطبيق تيك توك بإيجاد مكتب إقليمي أو محلي لمتابعة المنشورات، داعيًا إدارة التطبيق إلى "الاستجابة لهذه المطالب"، مشددًا كذلك على ضرورة الاستجابة للمطالب الأردنية حول "وضع معايير واضحة للمحتوى الذي ينشر على التطبيق".
لكن رئيس الوزراء الأردني، كشف بأن الحوار ما زال مستمرًا مع القائمين على تطبيق "تيك توك" لرفع الحظر عنه محليًّا.
وحظرت الحكومة الأردنية تطبيق "تيك توك" نهاية العام 2022، عقب احتجاجات بدأت في مدينة معان جنوب البلاد، ثم تطورت لاحقًا إلى اشتباكات مع قوة أمنية، أدت إلى مقتل نائب شرطة المدينة، وعناصر آخرين.
ومن المتوقع أن يقر البرلمان الأردني في دورته الاستثنائية الحالية، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الذي أثار حالة من الجدل في البلاد، وذلك بسبب تغليظ العقوبات بشكل كبير على تجاوزات تقع عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.