مع قرب إقرار "الجرائم الإلكترونية".. الأردن يحدد شروط رفع الحظر عن "تيك توك"

حدد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، شروطًا لرفع الحظر المفروض على تطبيق "تيك توك" في البلاد، والذي ترافق مع احتجاجات في مدينة معان جنوب البلاد نهاية العام 2022.

وأكد الخصاونة في تصريحات خلال لقاء مع طلبة جامعيين، ونقلتها وسائل إعلام رسمية يوم الخميس، بأن "الخلاف مع تطبيق تيك توك، مبني على أساس عدم وجود معايير واضحة حول المحتوى المنشور".

وطالب المسؤول الأردني، تطبيق تيك توك بإيجاد مكتب إقليمي أو محلي لمتابعة المنشورات، داعيًا إدارة التطبيق إلى "الاستجابة لهذه المطالب"، مشددًا كذلك على ضرورة الاستجابة للمطالب الأردنية حول "وضع معايير واضحة للمحتوى الذي ينشر على التطبيق".