أصدرت شركة أبل مرة أخرى حزمة جديدة من التحذيرات لمستخدمي آيفون في 98 دولة، محذرة إياهم من احتمال استهدافهم بواسطة برامج التجسس.

يذكر أنه في وقت سابق من هذا العام في أبريل، أرسل عملاق التكنولوجيا، ومقره كوبرتينو، إشعارًا مشابهًا للمستخدمين في 92 دولة.

أخذ الأمر على محمل الجد

وفقًا لوثيقة دعم على موقع أبل الإلكتروني، تقوم الشركة بانتظام بإبلاغ مستخدمي آيفون حول العالم بهذه الأنواع من الهجمات.

ومع ذلك، لم يكشف الإخطار الأخير عن هوية المهاجم وقائمة البلدان التي تلقى فيها المستخدمون التنبيه.

وتشير الوثيقة أن شركة أبل اكتشفت أنك قد تكون مستهدفًا بهجوم برنامج تجسس مرتزق يحاول عن بعد اختراق هاتف آيفون المرتبط بمعرف أبل الخاص بك.

ومن المحتمل أن يستهدفك هذا الهجوم على وجه التحديد بسبب هويتك أو ما تفعله. وكتبت شركة أبل في التنبيه الجديد أنه يجب أخذ الأمر على محمل الجد.

هجمات نادرة ومعقدة

إن هجمات برامج التجسس المرتزقة، نادرة بشكل استثنائي وأكثر تعقيدًا إلى حد كبير من نشاط المجرمين الإلكترونيين العاديين أو البرامج الضارة الاستهلاكية.

وهذه الهجمات تكلف ملايين الدولارات ويتم نشرها بشكل فردي ضد عدد صغير جدًّا من الأشخاص، لكن الاستهداف مستمر وعالمي.

وقال مصدر مطلع على إشعارات التهديدات من شركة أبل، إن هذه التنبيهات تم إرسالها كجزء من عملية التحديث ربع السنوية للشركة، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الهجوم قد حدث ومتى بالضبط.

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وهذا يعني أن بعض الأجهزة ربما تكون قد تأثرت لعدة أشهر قبل تلقي التنبيه.

يذكر أنه في العام الماضي، نبهت أبل العديد من القادة السياسيين حول العالم، وحذرتهم من هجوم محتمل ببرامج تجسس، ولكن منذ ذلك الحين، يبدو أن عملاق التكنولوجيا قد خفف من لغته عند إرسال إشعارات التهديد هذه.