للحماية من التهديد المتزايد لسرقته.. أندرويد يقفل هاتفك تلقائيًا
تخيل أنك تجلس على مقعد في الحديقة وتنظر إلى هاتفك، وفجأة يمسك شخص ما بجهازك ويهرب به وعلى الرغم من أن لدى نظامي التشغيل أندرويد وiOS بعض الإجراءات الوقائية بالفعل، ولكن ماذا عن تلك الثواني القليلة الثمينة عندما يكون الهاتف لا يزال مفتوحًا.
ملاحظة سرقة الهاتف
للمساعدة في الحفاظ على جهازك وبياناتك آمنة قبل وأثناء وبعد محاولة السرقة، قدمت غوغل مجموعة جديدة من ميزات الحماية المتقدمة من السرقة.
وسيتم طرح هذه الميزات من خلال تحديثات خدمات Google Play في وقت لاحق من هذا العام لمليارات الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 10 والإصدرات الأحدث.
وبالتحديد، أعلنت غوغل في مؤتمرها السنوي للمطورين 2024 عن ميزة قادمة لنظام أندرويد تسمى Theft Detection Lock، مصممة للحماية من التهديد المتزايد لسرقة الهواتف.
وعند تشغيلها، ستقوم هذه الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بقفل الجهاز تلقائيًا.
وتلاحظ هذه الميزة حركات شائعة مرتبطة بسرقة الهاتف، وتقوم بقفل شاشة هاتفك بسرعة، مما يمنع اللصوص من الوصول إلى بياناتك بسهولة.
وأحد الأمثلة على هذه الحركات هو الجهاز الذي يبدأ فجأة في التحرك بسرعة في الاتجاه المعاكس، أو عندما يخطف أحدهم هاتفك من يدك ويحاول الركض أو ركوب الدراجة أو القيادة بعيدًا.
كذلك، تضيف غوغل أيضًا ميزة قفل الجهاز غير المتصل بالإنترنت التي تم تصميمها لحماية الجهاز في حالة فصله عن الشبكة عمدًا، أو عند الفشل المتكرر في مصادقة الهاتف؛ ما سيؤدي إلى تشغيل هذه الميزة أيضًا.
ويمكن لنظام أندرويد أيضًا التعرف على علامات أخرى تشير إلى أن جهازك قد يكون في الأيدي الخطأ.
غير قابل للبيع
سيوفر التحديث المستقبلي أيضًا ميزة تجعل من الصعب على اللصوص إعادة ضبط جهازك عن بُعد على إعداد المصنع.
وتقول غوغل إنه مع هذه الترقية، إذا طلب اللص إعادة ضبط الجهاز المسروق، فلن يتمكن من القيام بذلك دون معرفة بيانات اعتماد حساب غوغل الخاص بك، وهذا يجعل الجهاز المسروق غير قابل للبيع؛ مما يقلل من الحوافز لسرقة الهاتف.
كذلك، ستكون المصادقة البيومترية مطلوبة لتغيير المعلومات الحساسة عند تسجيل دخول الجهاز من موقع غير آمن.