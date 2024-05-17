للحماية من التهديد المتزايد لسرقته.. أندرويد يقفل هاتفك تلقائيًا

للمساعدة في الحفاظ على جهازك وبياناتك آمنة قبل وأثناء وبعد محاولة السرقة، قدمت غوغل مجموعة جديدة من ميزات الحماية المتقدمة من السرقة.

وسيتم طرح هذه الميزات من خلال تحديثات خدمات Google Play في وقت لاحق من هذا العام لمليارات الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 10 والإصدرات الأحدث.

وبالتحديد، أعلنت غوغل في مؤتمرها السنوي للمطورين 2024 عن ميزة قادمة لنظام أندرويد تسمى Theft Detection Lock، مصممة للحماية من التهديد المتزايد لسرقة الهواتف.

وعند تشغيلها، ستقوم هذه الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بقفل الجهاز تلقائيًا.