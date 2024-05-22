ما هو مقدار الذكاء البشري الوراثي مقابل المكتسب؟

في سعيهم الدائم لفهم الذكاء البشري، تصارع العلماء لفترة طويلة مع سؤال جوهري: ما هو القدر الذي تحدده الوراثة في الذكاء، وما هو القدر الذي تشكله العوامل البيئية؟ وبحسب تقرير نشره موقع zmescience، لم يؤدِّ هذا النقاش القديم إلى تغذية الأبحاث المكثفة فحسب، بل أدى أيضًا إلى ظهور صناعة مربحة تقدم حلولاً للتعزيز المعرفي.

ينبع الانبهار بالذكاء من دوره المحوري في المجتمع، حيث يحظى بالاحترام في معظم الأحيان. ولكن هل يمكن حقًّا زيادة الذكاء؟ وهل هي صفة فطرية أم أنها تقل مع التقدم في السن؟ للشروع في رحلة الفهم هذه، حدد التقرير أولاً ما يستلزمه الذكاء وكيفية قياسه.

يشمل الذكاء مجموعة من القدرات العقلية الضرورية لحل المشكلات. وعلى الرغم من وجود جوانب مختلفة، بما في ذلك الذكاء اللفظي والعددي والمكاني والعاطفي، إلا أن العنصر المركزي الذي يشار إليه غالبًا باسم "الذكاء العام" يدعمهم جميعًا. ويؤكد هذا العامل الشامل، الذي تم تسليط الضوء عليه من خلال ارتباطه باختبارات الذكاء الموحدة، على جوهر مهارات حل المشكلات والتفكير المنطقي.