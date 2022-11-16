"ناسا" تكشف عن أولى اللقطات لكوكب الأرض من الصاروخ أوريون

ويُظهر المقطع الذي تبلغ مدته 24 ثانية الخطوط العريضة لكوكبنا وهو يتقلص ببطء في المسافة، حيث تصل سرعة الصاروخ إلى 12000 ميل في الساعة (19000 كم/ساعة).

وتم تصميم Artemis I لإظهار أن كبسولة SLS و Orion جاهزة لنقل رواد الفضاء إلى القمر في بعثات Artemis II و Artemis III التي ستنطلق في وقت لاحق.

وبدأت المركبة الفضائية غير المأهولة مهمتها التي تستغرق 25 يومًا حول القمر في الساعة 2:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (7:00 صباحًا بتوقيت غرينتش) اليوم على متن صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS).