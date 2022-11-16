"ناسا" تكشف عن أولى اللقطات لكوكب الأرض من الصاروخ أوريون
نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الأربعاء، أول لقطات مذهلة لكوكب الأرض التقطها الصاروخ الفضائي "أوريون" في رحلته إلى القمر في مهمة Artemis I والتي بدأت اليوم.
وعلق حساب وكالة ناسا في تويتر على مقطع الفيديو قائلا: "بدأت مهمة #Artemis I إلى القمر، التقطت المركبة الفضائية هذه المناظر المذهلة لكوكبنا".
ويُظهر المقطع الذي تبلغ مدته 24 ثانية الخطوط العريضة لكوكبنا وهو يتقلص ببطء في المسافة، حيث تصل سرعة الصاروخ إلى 12000 ميل في الساعة (19000 كم/ساعة).
وتم تصميم Artemis I لإظهار أن كبسولة SLS و Orion جاهزة لنقل رواد الفضاء إلى القمر في بعثات Artemis II و Artemis III التي ستنطلق في وقت لاحق.
وبدأت المركبة الفضائية غير المأهولة مهمتها التي تستغرق 25 يومًا حول القمر في الساعة 2:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (7:00 صباحًا بتوقيت غرينتش) اليوم على متن صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS).
واصطف عشاق الفضاء على الشواطئ والطرق خارج مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا لمشاهدة الإطلاق التاريخي للمهمة التي تبلغ تكلفتها 4 مليارات دولار.
وهنأت نائب الرئيس الأمريكي كمالا هاريس الوكالة بهذه المناسبة قائلة في تغريدة لها: "مبروك لناسا وقطاعنا الخاص وشركائنا الدوليين في إطلاق Artemis I. واليوم، ترسم أمريكا طريق العودة إلى القمر، هذه لحظة تاريخية لأمتنا وعالمنا".
وكشفت ناسا عن وجود دمية لقزم على متن الرحلة غير المأهولة ضمن الأجهزة الاختبارية التي حملها الصاروخ الفضائي، وقالت في تغريدة أخرى: "في حين أن #Artemis I غير مأهولة، فإن قزمًا يُدعى (Commander Moonikin Campos) هو من بين أجهزة الاختبار التي تطير على متن الرحلة. يكرم الاسم مهندس ناسا أرتورو كامبوس، الذي ساعد في جلب طاقم (أبولو 13) بأمان إلى الأرض".
وإذا نجحت المهمة، فستتبعها رحلة مأهولة حول القمر في عام 2024، بينما تأمل مهمة أخرى في عام 2025 في رؤية آثار أحذية بشرية تزين سطح القمر.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي يسير فيها الناس على سطح القمر منذ عام 1972، ويمكن أن تشمل أول امرأة وأول شخص ملون.
وتتمثل خطة ناسا النهائية في بناء بؤرة استيطانية قمرية دائمة بهدف الاستكشاف بشكل أعمق في الكون.
وواجه الصاروخ الضخم العديد من التأخيرات حتى إطلاقه اليوم بنجاح، وتأجل موعد إطلاقه الأول مرارًا منذ آب/ أغسطس.