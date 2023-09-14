"آبل" تطرح رسمياً هاتفها "آيفون 15" بمواصفات فضائية

كشفت "آبل" أخيراً عن جيل جديد من هواتفها الذكية والذي يتجسد في "آيفون 15" بـ 4 فئات.

وفي مؤتمرها السنوي كشفت "آبل" عن مواصفات هاتفها الجديد "آيفون 15" وهو بـ 4 فئات؛ هي "آيفون 1"، و"آيفون 15 بلس"، و"آيفون 15 برو"، إلى جانب "آيفون 15 برو ماكس" ذي الشاشة الأكبر.

وجديد "آيفون15" مواصفاته الفضائية حيث أنه بات قادراً على طلب المساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية، حال تعذر الوصول إلى الشبكة الخلوية. وستكون هذه الخدمة مجانية لمدة عامين.

وستباع الفئة الأساسية من "آيفون 15" بسعر يبدأ من 800 دولار، وهو السعر نفسه الذي بيع به الطراز الأساسي من "آيفون 14" الذي طُرح قبل عام.

وجاءت النسخة الاخيرة من هاتف "آيفون 15" بـ5 ألوان مع "كاميرا" بدقة 48 ميغابيكسل، تتميز بمقاومة الماء والغبار، إضافة إلى ميزة الجزيرة التفاعلية.

كما أن "آبل" الشركة الأمريكية الرائدة في صناعة الهواتف زودت "آيفون 15" بمنفذ الشحن العالمي "يو إس بي-سي" (USB-C).