تضم أجزاء مطبوعة ثلاثية الأبعاد.. تسريب لساعة أبل ألترا الجديدة

وأضاف الموقع أن "آبل تتبنى بنشاط تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وستستخدم هذه العملية في "بعض الأجزاء الميكانيكية من التيتانيوم" من ساعة ألترا القادمة.

وأشار إلى أن هذه الأجزاء ما زال يتعين عليها أن تمر ببعض عمليات تقنية التشغيل بالقطع الرقمي CNC.

وقال كوو إن شركتي "Farsoon و BLT هما موردا الطابعات ثلاثية الأبعاد لشركة Apple، في حين أن IPG Photonics هي المورد الحصري لمكونات الليزر المطلوبة".

وأضاف أنه "إذا كان إدخال الطباعة ثلاثية الأبعاد في إنتاج Apple Watch Ultra يعمل بشكل جيد، فمن المتوقع أن تتبنى الشركة هذه التقنية لمزيد من منتجاتها في المستقبل".