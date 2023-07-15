تضم أجزاء مطبوعة ثلاثية الأبعاد.. تسريب لساعة أبل ألترا الجديدة
كشف المسرب التقني الشهير لمنتجات شركة "أبل" مينغ تشي كوو، أن الشركة ستطلق في وقت لاحق من هذا العام ساعة "Ultra 2" الجديدة.
ووفق موقع "جي إس أم آرينا" التقني، فإن الساعة ستحوي أجزاء مطبوعة ثلاثية الأبعاد، إذ توقع كوو أن يتم إطلاقها في أيلول/سبتمبر جنبًا إلى جنب مع أجهزة آيفون الجديدة، أو ربما أقل احتمالًا، في تشرين الأول/أكتوبر خلال حدث آخر.
وأضاف الموقع أن "آبل تتبنى بنشاط تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وستستخدم هذه العملية في "بعض الأجزاء الميكانيكية من التيتانيوم" من ساعة ألترا القادمة.
وأشار إلى أن هذه الأجزاء ما زال يتعين عليها أن تمر ببعض عمليات تقنية التشغيل بالقطع الرقمي CNC.
وقال كوو إن شركتي "Farsoon و BLT هما موردا الطابعات ثلاثية الأبعاد لشركة Apple، في حين أن IPG Photonics هي المورد الحصري لمكونات الليزر المطلوبة".
وأضاف أنه "إذا كان إدخال الطباعة ثلاثية الأبعاد في إنتاج Apple Watch Ultra يعمل بشكل جيد، فمن المتوقع أن تتبنى الشركة هذه التقنية لمزيد من منتجاتها في المستقبل".